Reprezentativac Albanije najavio borbu u Leskovcu: "Idemo po tri boda"

Reprezentativac Albanije Ćazim Lači istakao je da je spreman za duel sa Srbijom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026.

Izvor: Armando Babani / Zuma Press / Profimedia

Utakmica između Albanije i Srbije sve je bliža, o njoj je govorio i selektor Dragan Stojković Piksi, ali i rival "orlova". Tako je u najavi meča protiv srpskog nacionalnog tima Ćazim Lači, jedan od najboljih fudbalera gostujuće ekipe, istakao da zna šta njega i saigrače očekuje u subotu u Leskovcu.

Igrač turskog Rizea spreman je da odgovori izazovu u Srbiji, naročito zbog činjenice da je duel koji predstoji veoma važan za oba tima.

"Biće to veoma teška utakmica, jer je odlučujuća. Mi smo profesionalci, navikli smo na pritisak, svako u svom timu. Naš san je Svjetsko prvenstvo, zato su nam prioritet tri boda. Кada ste sa reprezentacijom, morate dati nešto više, to je obaveza. Sa reprezentacijom sam dao svoj maksimum da bismo ostvarili pobjede. Hajde da nastavimo, nadamo se pobjedi u Srbiji", rekao je Lači.

Srbija je u kvalifikacijama za Mundijal 2026 najprije gostovala u Tirani, a sada je red na "orlove" da budu domaćini timu Albanije. Srpska reprezentacija uspjela je da sačuva mrežu, ali nije slavila na gostujućem terenu, pa je meč završen 0:0.

"Imali smo šansu da pobijedimo u prvoj utakmici, uprkos neriješenom rezultatu. Što se nas tiče, moramo biti fokusirani i sagledati svaki detalj."

"Biće to tijesna utakmica. Igraćemo tako da se vidi od prvog minuta da možemo da osvojimo tri boda. Statistiku prepuštam vama, kod nas će biti malo drugačije. Očekujemo jaku utakmicu, znamo da Srbija igra kod kuće. Što se nas tiče, spremićemo se za tri boda jer će ona biti odlučujuća za naš san na Svjetskom prvenstvu", završio je Lači.

Srbija i Albanija drugi meč u grupnoj fazi igraju u subotu, 11. oktobra od 20.45 na stadionu Dubočica u Leskovcu. Zasad srpski tim zauzima treće mjesto, dok je Albanija druga i ima bod više (8).

