Albanci objavili spisak za meč sa Srbijom: Predvodi ih bivši napadač Čelsija

Selektor Albanije Silvinjo objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeći meč sa Srbijom koji se igra u Leskovcu.

Reprezentacija Srbije dočekaće Albaniju u Leskovcu (11. oktobra), a poslije spiska Dragana Stojkovića stigao je i spisak albanskog tima. Silvinjo je pozvao 25 igrača za meč u kvalifikacijama za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Od igrača koji prednjače tu su svakako Tomas Strakoša (AEK), koji je nekada branio za Lacio, defanzivci Elseid Hisaj (Lacio) i Berat Đimšiti (Atalanta), Kristijan Asljani (Torino), Armando Broja (Barnli)... Inače, Broja je već neko vrijeme u Premijer ligi pošto je igrao za Čelsi, Sautempton, Fulam i Everton.

Ovako izgleda spisak selektora Silvinja za meč sa Srbijom:

Golmani: Tomas Starkoša, Mario Dajsinani, Simon Simoni

Odbrana: Ivan Baliju, Elseid Hisaj, Mario Mitaj, Naser Alji, Ardijan Ismalji, Berat Đimšiti, Enea Mihaj, Klisman Cake, Arlind Ajeti

Sredina terena: Arber Hodža, Jasir Asani, Iljber Ramadani, Julijan Šehu, Kristijan Asljani, Medon Beriša, Ćazim Laći, Adrion Pajaziti, Nedim Bajrami

Napad: Armando Broja, Mirto Uzuni, Mirlind Daku, Rej Manaj

