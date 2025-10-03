logo
Albanci objavili spisak za meč sa Srbijom: Predvodi ih bivši napadač Čelsija

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Selektor Albanije Silvinjo objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeći meč sa Srbijom koji se igra u Leskovcu.

Spisak Albanije za utakmicu protiv Srbije Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije dočekaće Albaniju u Leskovcu (11. oktobra), a poslije spiska Dragana Stojkovića stigao je i spisak albanskog tima. Silvinjo je pozvao 25 igrača za meč u kvalifikacijama za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Od igrača koji prednjače tu su svakako Tomas Strakoša (AEK), koji je nekada branio za Lacio, defanzivci Elseid Hisaj (Lacio) i Berat Đimšiti (Atalanta), Kristijan Asljani (Torino), Armando Broja (Barnli)... Inače, Broja je već neko vrijeme u Premijer ligi pošto je igrao za Čelsi, Sautempton, Fulam i Everton.

Ovako izgleda spisak selektora Silvinja za meč sa Srbijom:

  • Golmani: Tomas Starkoša, Mario Dajsinani, Simon Simoni
  • Odbrana: Ivan Baliju, Elseid Hisaj, Mario Mitaj, Naser Alji, Ardijan Ismalji, Berat Đimšiti, Enea Mihaj, Klisman Cake, Arlind Ajeti
  • Sredina terena: Arber Hodža, Jasir Asani, Iljber Ramadani, Julijan Šehu, Kristijan Asljani, Medon Beriša, Ćazim Laći, Adrion Pajaziti, Nedim Bajrami
  • Napad: Armando Broja, Mirto Uzuni, Mirlind Daku, Rej Manaj

Tagovi

Albanija Srbija fudbal Mundijal 2026

