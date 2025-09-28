"Srbiji nikada ne treba vjerovati": Albanac provocira pred meč u Leskovcu i izmilja priču o incidentu i dronu

Alban Meha prozivao je Srbiju uoči utakmice u Leskovcu koja se igra u oktobru. Pričao je i o incidentima sa dronom i sve to je opravdavao...

Izvor: Roland Sippel - Eibner-Pressefoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Srbija i Albanija odigraće meč u Leskovcu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Uoči tog meča oglasio se Alban Meha (39). Albanski fudbaler koji trenutno igra u redovima njemačkog niželigaša Kasela. Krenuo je odmah sa provokacijama...

"Srbiji nikada ne treba vjerovati. Vjerujem da će našim fudbalerima da bude veoma teško da igraju tamo. Međutim, hoću da im poželim mnogo uspjeha i da nas učine ponosnim pobedom", rekao je Meha za tamošnji "Panorama sport".

Srbija i Albanija zajedno će organizovati Evropsko prvenstvo za mlade igrače do 21 godine 2027. godine. I to je nešto što se njemu nikako ne dopada.

"Protiv sam te zajedničke organizacije, posebno zbog toga što sam ja iz Prekazija. Ne mogu da zamislim tako nešto"

"Bila je to noć terora u Beogradu"

Prisjetio se incidenata u Beogradu iz 2014. godine kada su albanski navijači napravili haos sa dronom i zastavom velike Albanije. Samo što on to predstavlja potpuno drugačije...

"Ta noć u Beogradu je bila noć terora. Znao sam da će Srbi da nas tretiraju veoma loše, uradili su to i mi smo pokazali da smo veoma jaki i da se ne plašimo Srbija. Vjerujem da su u tom meču svi vidjeli kakvi su oni ljudi", zaključio je Meha.