logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Oslobodimo se idiota": Šokantna poruka Čeferina pred meč Srbije i Albanije

"Oslobodimo se idiota": Šokantna poruka Čeferina pred meč Srbije i Albanije

0

Srbija i Albanija će se sastati u Leskovcu, a Aleksander Čeferin je mjesecima prije tog meča upozorio sve koji budu na tom meču.

aleksander čeferin Izvor: Profimedia

Tek što se završila ova reprezentativa pauza, Aleksander Čeferin se oglasio o meču Srbije u sljedećoj. "Orlovi" dočekuju Albaniju 11. oktobra najvjerovatnije u Leskovcu, a Čeferin je poslao poruku mira pred taj meč. 

U Tirani u prvom kolu kvalifiacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine meč protekao u ružnoj atmosferi, sa nekoliko prekida. Jedva se završio taj meč, a Čeferin apeluje da u Beogradu ne bude tako.

"Moja poruka, ne samo za ovu utakmicu, već za sve, je da fudbal i sport treba da spajaju ljude, a ne da ih razdvajaju. Trebalo bi da se oslobodimo onih idiota koji koriste fudbal za svoje apsurdne ideje. Oni ne vole fudbal, vole samo sebe i koriste ga da šire svoje besmislene ideje", poručio je Čeferin iz Tirane gdje je boravio na sastanku Izvršnog odbora UEFA.

Šta čeka Srbiju?

Engleska je ubjedljivo prva u grupi sa 15 bodova i ima garantovan plasman na Mundijal. Albanija je trenutno druga na tabeli sa osam bodova, a Srbija treća sa sedam. U narednoj reprezentativnoj pauzi bi Srbija pobjedama nad Albanijom i Andorom mogla da osigura odlazak u baraž za Mundijal. Nakon toga "orlove" čekaju dueli sa Engleskom i Letonijom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Aleksander Čeferin orlovi Albanija Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC