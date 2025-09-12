"Oslobodimo se idiota": Šokantna poruka Čeferina pred meč Srbije i Albanije

Srbija i Albanija će se sastati u Leskovcu, a Aleksander Čeferin je mjesecima prije tog meča upozorio sve koji budu na tom meču.

Izvor: Profimedia

Tek što se završila ova reprezentativa pauza, Aleksander Čeferin se oglasio o meču Srbije u sljedećoj. "Orlovi" dočekuju Albaniju 11. oktobra najvjerovatnije u Leskovcu, a Čeferin je poslao poruku mira pred taj meč.

U Tirani u prvom kolu kvalifiacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine meč protekao u ružnoj atmosferi, sa nekoliko prekida. Jedva se završio taj meč, a Čeferin apeluje da u Beogradu ne bude tako.

"Moja poruka, ne samo za ovu utakmicu, već za sve, je da fudbal i sport treba da spajaju ljude, a ne da ih razdvajaju. Trebalo bi da se oslobodimo onih idiota koji koriste fudbal za svoje apsurdne ideje. Oni ne vole fudbal, vole samo sebe i koriste ga da šire svoje besmislene ideje", poručio je Čeferin iz Tirane gdje je boravio na sastanku Izvršnog odbora UEFA.

Šta čeka Srbiju?

Engleska je ubjedljivo prva u grupi sa 15 bodova i ima garantovan plasman na Mundijal. Albanija je trenutno druga na tabeli sa osam bodova, a Srbija treća sa sedam. U narednoj reprezentativnoj pauzi bi Srbija pobjedama nad Albanijom i Andorom mogla da osigura odlazak u baraž za Mundijal. Nakon toga "orlove" čekaju dueli sa Engleskom i Letonijom.