Predsjednik UEFA u Sarajevu: Čeferin i Zeljković razgovarali o projektima za razvoj fudbala

Predsjednik FSBIH VIco Zeljković ugostio je predsjednika UEFA Aleksandera Čeferina i istakao kontinuiranu podršku evropske kuće fudbala projektima za razvoj fudbala u BIH.

Izvor: FSBiH

Predsjednik UEFA Aleksander Čeferin doputovao je danas u Sarajevo, gdje se sastao sa predsjednikom Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vicom Zeljkovićem.

Tokom razgovora dvojica predsjednika razmijenila su mišljenja o aktuelnim fudbalskim dešavanjima u Bosni i Hercegovini i regionu, te o zajedničkim projektima čija realizacija doprinosi razvoju fudbala na svim nivoima. Posebno je istaknuta važnost kontinuirane podrške UEFA infrastrukturnim, omladinskim i grassroots programima.

Pored sastanka sa predsjednikom, gospodin Čeferin se sastao i sa užim rukovodstvom FSBiH, potpredsjednicima Ivanom Beusom i Irfanom Durićem, generalnim sekretarom Adnanom Džemidžićem i savjetnikom predsjednika Markom Miličićem.

Predsjednik Čeferin je istakao važnost Bosne i Hercegovine u evropskoj fudbalskoj porodici i naglasio spremnost UEFA da nastavi sa podrškom Savezu u svim segmentima njegovog rada.

Izvor: FSBiH

Predsjednik FSBiH Vico Zeljković zahvalio se Čeferinu na podršci i istakao da prisustvo predsjednika UEFA u Sarajevu potvrđuje dobru saradnju i posvećenost zajedničkom cilju – jačanju fudbalske infrastrukture, stvaranju boljih uslova za mlade i promociji sportskih vrijednosti.

U okviru boravka u Sarajevu, predsjednik UEFA prisustvovaće obilježavanju 15. Sportskih igara mladih, koje su i ove godine okupile veliki broj učesnika iz cijelog regiona.