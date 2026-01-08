logo
Velež poražen na startu turnira u Medulinu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

U prvoj utakmici Arena kupa tokom zimskih priprema u Medulinu, mostarski Velež je poražen od poljske ekipe OKS Odra Opole rezultatom 1:2.

FK Velež pokrivalica Izvor: Promo/FK Velež Mostar

Poljaci su poveli već na početku susreta u šestom minutu kada je Konrad Novak pogodio mrežu Tarika Karića, da bi četiri minuta kasnije prednost udvostručena nakon autogola Ede Vehabovića.

Šokantan početak “rođenih” u Medulinu prije odlaska na odmor u poluvrmenu donekle je spasio pogodak Ivana Šarića, koji je na asistenciju novajlije Armina Spahića postavio konačan rezultat.

Sljedeći izazov za Mostarce biće za tri dana a protivnik je e austrijski Kapfenberger SV.

Interesantno, na današnjoj utakmici u Medulinu bili su i navijači Veleža - tzv. Red Army, pa im se mostarski klub posebno zahvalio na dolasku i podršci.

(MONDO)

