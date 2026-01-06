Velež doveo Palestinca iz Izraela: Vezista potpisao dvogodišnji ugovor

Fudbalski klub Velež Mostar saopštio je u utorak da je izraelski Palestinac Ajham Šade novi fudbaler mostarskog kluba.

Izvor: FK Velež/zvanični sajt

Na stadionu “Rođeni” danas je između mostarskog kluba i Ajhama Šadea potpisan dvogodišnji ugovor sa mogućnošću produženja na još godinu dana, objavio je klupski sajt.

“Ajham Šade rođen je 15.decembra 2000. godine u Majd al Krumu, gradu s većinskim palestinskim stanovništvom u sjevernoj Galileji, u Izraelu. U dosadašnjem dijelu svoje karijere igrao je redom u timovima Makabi Tamra, H. Kfar Kana, Hapoel Akre te H. Nof HaGalil odakle dolazi u redove rođenih. Najveći pečat ostavio je u ekipi Hapoel Akre za koju je odigrao 75 mečeva. Igra na poziciji veznog fudbalera, a svakako se nadamo da će svojim igrama doprinijeti što boljim rezultatima našeg kluba”, saopšeno iz Veleža.

Mostarci su jesenji dio sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine završili na četvrtom mjestu na tabeli sa 28 bodova, čak 15 manje od vodećeg banjalučkog Borca.

(MONDO)