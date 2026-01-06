logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Velež doveo Palestinca iz Izraela: Vezista potpisao dvogodišnji ugovor

Velež doveo Palestinca iz Izraela: Vezista potpisao dvogodišnji ugovor

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbalski klub Velež Mostar saopštio je u utorak da je izraelski Palestinac Ajham Šade novi fudbaler mostarskog kluba.

Velež doveo Palestinca iz Izraela: Vezista potpisao dvogodišnji ugovor Izvor: FK Velež/zvanični sajt

Na stadionu “Rođeni” danas je između mostarskog kluba i Ajhama Šadea potpisan dvogodišnji ugovor sa mogućnošću produženja na još godinu dana, objavio je klupski sajt.

“Ajham Šade rođen je 15.decembra 2000. godine u Majd al Krumu, gradu s većinskim palestinskim stanovništvom u sjevernoj Galileji, u Izraelu. U dosadašnjem dijelu svoje karijere igrao je redom u timovima Makabi Tamra, H. Kfar Kana, Hapoel Akre te H. Nof HaGalil odakle dolazi u redove rođenih. Najveći pečat ostavio je u ekipi Hapoel Akre za koju je odigrao 75 mečeva. Igra na poziciji veznog fudbalera, a svakako se nadamo da će svojim igrama doprinijeti što boljim rezultatima našeg kluba”, saopšeno iz Veleža.

Mostarci su jesenji dio sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine završili na četvrtom mjestu na tabeli sa 28 bodova, čak 15 manje od vodećeg banjalučkog Borca.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Velež Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC