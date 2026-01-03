Velež počeo pripreme: Poznati rivali "rođenih" pred proljećni dio Premijer lige BiH

Fudbaleri Veleža subotnjom prozivkom, održanom u 14 sati, zvanično su započeli pripreme za proljećni dio sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Izvor: FK Velež/zvanični sajt

"Rođeni" su upalili motore i s velikim ambicijama i motivacijom ulaze u nastavak takmičarske godine.

Nakon dolaska na stadion, održan je sastanak sa klupskim rukovodstvom, a kasnije i odrađen i prvi trening u 2026. godini.

Nakon kraće pauze, igrači su se okupili na stadionu Rođeni, gdje su ih dočekali članovi Uprave Kluba i stručni štab, koji su im se obratili na uvodnom sastanku, naglasivši ciljeve i plan rada u predstojećem periodu.

"Zbog opravdanih razloga, današnjoj prozivci nisu prisustvovali Šturm, Nukić, Šarić, Mešić, Šerbečić i Edmar, dok su produženi odmor zbog praznika dobili Đurić, Kuzmanović i Antonić, koji će se ekipi priključiti u narednim danima. Među igračima koji su se danas pojavili na prozivci nalaze se i nova imena, a riječ je o Arminu Spahiću, kao i posuđenim fudbalerima Tariku Tikveši, Nini Stojanoviću i Srđanu Šotri, koji će kroz pripremni period imati priliku da se nametnu stručnom štabu", navedeno je na klupskom sajtu.

Prvi dio priprema, "rođeni" će odraditi u Mostaru, a potom se od 6. do 20. januara sele u Medulin, gdje će učestvovati na turniru i odigrati mečeve sa poljskom Odrom Opole (8. januar), austrijskim Kapfenbergom (11. januar) i tri dana kasnije sa zagrebačkom Lokomotivom.

"Nakon završetka grupne faze, turnir će se nastaviti utakmicama za konačan plasman, a na programu će biti i finale", saopštili su "rođeni", koje poslije završetka turnira u Istri očekuje prijateljski meč sa Opatijom na riječkoj "Kantridi".

Generalka pred nastavak sezone u šampionatu BiH planirana je za 29. januar kada će Velež odmjeriti snage sa Posušjem, a informacije o mjestu i terminu susreta biće naknadno saopštene.

Inače Velež je jesenji dio sezone okončao na četvrtom mjestu na tabeli sa 28 bodova, čak 15 manje od vodećeg banjalučkog Borca.

(MONDO)