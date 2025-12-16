logo
Darko Maletić novi član stručnog štaba Veleža!

Darko Maletić novi član stručnog štaba Veleža!

Autor Haris Krhalić
0

Darko Maletić ima novi angažman.

darko maletić u veležu Izvor: Promo/FK Velež Mostar

FK Veležsaopštio je danas da je ovaj tim postao jači za nove članove stručnog štaba, pomoćnika Darka Maletića, te novog kondicionog trenera Adnana Ademovića.

Darko Maletić, potpisao je dvogodišnji ugovor, dok je kondicioni trener Adnan Ademović saradnju sa Klubom dogovorio do isteka tekuće sezone.

Darko Maletić rođen je 20. oktobra 1980. godine u Banjaluci, a ostao je upamćen kao jedan od rijetkih kapitena Veleža koji nisu rođeni u Mostaru, što dodatno svjedoči o njegovoj snažnoj povezanosti s crvenim dresom. U Velež je stigao 2013. godine, a za dvije i po godine tokom boravka u Mostaru ostavio je dubok trag, kako svojim igrama, tako i liderstvom na terenu i van njega.

Ukupno je 64 puta nosio dres Veleža.

Po završetku igračke karijere, Darko Maletić se posvetio trenerskom radu. Do sada je vodio Laktaše, Ljubić, Slobodu iz Mrkonjić Grada, Željezničar iz Banjaluke, a posljednji angažman imao je u ekipi Kozare iz Gradiške.

„Dolazak Darka Maletića u stručni štab Veleža predstavlja značajno pojačanje. Njegovo poznavanje DNK Veleža, mentaliteta Kluba i očekivanja navijača, u kombinaciji s bogatim igračkim i trenerskim iskustvom, bit će od velike važnosti u svakodnevnom radu ekipe. Uvjereni smo da će svojim znanjem, predanošću i profesionalnim pristupom dati snažan doprinos ostvarenju sportskih ciljeva kluba“, poručili su iz Veleža.

