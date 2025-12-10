logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Zbog njega sam uzeo broj 19": Dejan Savićević otkrio uzora - za koga je navijao kao dijete?

"Zbog njega sam uzeo broj 19": Dejan Savićević otkrio uzora - za koga je navijao kao dijete?

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Dejan Savićević je kao dječak navijao za Velež i obožavao Vahida Halilhodžića.

Dejan Savićević navijao za Velež Izvor: MN PRESS

Igrajući za Crvenu zvezdu i Milan postao je prvak Evrope, ali Dejanu Savićeviću to nije bio cilj kada je bio dječak. Dok je kao mali šutirao loptu po ulicama Podgorice, nedaleko od željezničke stanice na kojoj su mu radili roditelji, "Dejo Genije" je maštao o dresu tima koji nikada nije stigao do titule u Jugoslaviji.

Ne zna to da objasni ni decenijama kasnije, ali Dejan Savićević je kao dečak bio navijač Veleža iz Mostara. Njega su "kupili" Dušan Bajević, Enver Marić i Franjo Vladić - poznati "BMV" trio, a kasnije je tu ulogu preuzeo Vahid Halilhidžić koji je bio i omiljeni fudbaler crnogorskog asa.

"U Crnoj Gori su svi navijali za Crvenu zvezdu ili Partizan. Ja sam, na primjer, navijao za Velež. Kako, zašto, zbog čega, ne znam", izjavio je Savićević i dodao: "Bio je taj Bajević - Marić - Vladić trio, poslije je došao Halilhodžić i ja sam volio Velež... Ne znam ni sam zbog čega, ali sam navijao za njih. Po uzoru na Vahu uzeo sam broj 19".

Velež je godinama bio najpopunariji i najuspješniji klub u Hercegovini, ali nikada nije uspio da osvoji jugoslovenski šampionat. Čak tri puta završavali su na drugoj poziciji, od toga dva puta uzastopno, a četiri puta su osvojili treće mjesto u prvenstvu države koja više ne postoji.

Takođe, Velež je dva puta osvojio Kup Jugoslavije i još dva puta igrao finale tog takmičenja. Predstavljajući zemlju na međunarodnoj sceni, tim iz Mostara osvojio je Balkanski kup, igrao finale Mitropa kupa i stigao do četvrtfinala Kupa UEFA, što je i jedan od najvećih uspjeha u istoriji kluba.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dejan Savićević FK Velež

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC