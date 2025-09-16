Dejan Savićević savjetovao Vasilija Adžića da odmah napusti Juventus

Legendarni fudbaler Crvene zvezde i Milana Dejan Savićević savjetovao mladog talenta Juventusa Vasilija Adžića, da napusti torinski klub kako bi stekao iskustvo gotovo odmah nakon što se pridružio "bjankonerima" prošlog ljeta.
Devetnaestogodišnji Adžić privukao je pažnju proteklog vikenda postigavši pobjednički gol u 91. minutu u haotičnoj pobjedi Juventusa nad Interom (4:3) u Derbiju Italije.
Reprezentativac Crne Gore došao je u Juve iz podgoričke Budućnosti u ljeto 2024. godine, a veći dio sezone proveo je igrajući za razvojni tim crno-bijelih u Seriji C, gdje je u 10 nastupa postigao četiri gola i dvije asistencije.
U prvom timu Juventusa je priliku dobio devet puta kao zamjena.
Upravo to je govorio i Savićević, inače predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore, rekavši da je podsticao Adžića da ode na pozajmicu u neki klub srednje veličine, gdje bi redovno igrao i nastavio razvoj.
"Sve zavisi od toga koliko će dobijati prilika za igru. Moj savjet prošle godine bio je da promijeni sredinu prošlog ljeta i ode, na primjer, u klub iz sredine tabele u Italiji gdje bi mogao odigrati oko 30 utakmica kao starter, a zatim se vratiti u Juventus spreman da napravi veliki uticaj. Nije mnogo igrao godinu dana ili više, a kao bivši igrač, znam kako je to kada imaš tako dugu pauzu. Sada je dobio priliku, pa se nadam da će dobijati više minuta. S druge strane, više minuta i prilika u Juventusu znači i veći pritisak, koji će morati da podnese. Njegov talenat je neosporan, ako bude imao dovoljno prilika za igru i razvoj, može dostići veoma visoke nivoe", rekao je Savićević.
Zabrinut je prvi čovjek crnogorskog fudbala za Adžićev razvoj ukoliko ne bude redovno igrao.
"Ako se osvrnem na svoju karijeru, nikada nisam imao pauzu prije nego što sam došao u Milan. Od svoje 18. godine bio sam starter i igrao sam 90% utakmica za klubove u kojima sam bio. Utakmice sam propuštao samo zbog suspenzije ili povrede. Bio sam konzistentan, a Vasilije je u posljednjih godinu i po dana igrao mnogo manje. Praktično je imao pauzu, a takve stvari mogu ostaviti trag na karijeri", zaključio je on.
