Kežman priznao šta se desilo sa Dejom Savićevićem: "Napravio sam eksces, nisam htio to da trpim"

Mateja Kežman djeluje da nikada nije na pravi način uspio da se probije u reprezentaciji, a Milomiru Mariću je govorio o sukobu sa selektorom Dejanom Savićevićem

Mateja Kežman je na 49 nastupa za nacionalni tim dao 17 golova, ali čak i kada je bio jedan od najboljih napadača Evrope nije uspijevao da se izbori za mjesto prvog špica nacionalnog tima. U "Golom životu" kod Milomira Marića govorio je o tome zašto.

Napadač koji je posle Pirota, Loznice i Smedereva zablistao u Partizanu za vrijeme nastupa za PSV dao je 105 golova na 122 meča, a onda je igrao za Čelsi, Atletiko, Fenerbahče, PSŽ i Zenit. Ipak sa selektorom Dejanom Savićevićemnije imao dobar odnos.

"Imali smo dosta tu nesuglasica, imali smo i sukobe. Mislim da je on pričao o tome. Ipak poslije toga smo sjedili, pričali i izgladili te odnose. Mislim da je jedna legenda i možda najtalentovaniji igrač sa ovih prostora ikada. Nažalost te povrede i nekada ta njegova lenjost ga je sputala da bude najbolji igrač svijeta što je po talentu sigurno zaslužio", rekao je Kežman.

"Nisam mogao da prihvatim, pa sam napravio eksces"

Čuveni meč u Azerbejdžanu na kome je Srbija odigrala 2:2 bio je potpuni krah te generacije, a iako je tada selektor Dejan Savićević u nekim izjavama kritikovao Kežmana, njemu nije jasno zašto bi baš on trebalo da bude problem.

"Teško da sam ja kriv jer sam zamijenjen na toj utakmici na 2:0 za nas i posljednjih 15 minuta smo primili dva gola. Ne vidim tu negdje svoju krivicu jer dok sam ja bio na terenu vodili smo 2:0", počeo je Kežman.

Ipak, on ne bježi od odgovornosti za svoje kasnije ponašanje. Besan zbog propalih kvalifikacija za Euro 2002. godine, pa onda i debakla u kvalifikacijama za naredni Euro nije se lepo poneo nakon meča u Bakuu.

"Poslije toga sam napravio eksces i problem jer nisam mogao u tom trenutku da prihvatim tu izmjenu i način na koji je on sve vreme imao taj odnos prema meni koji je bio dosta diskutabilan. Mislim da sam na klupi bacio dres ili nešto i mislim da je trebalo da budem suspendovan za to. Nisam njega gađao, nego sam bacio nešto sa strane. Naravno da su to stvari koje ne smiju da se tolerišu, ali savez me nije tada suspendovao već sam sutradan zvao predsjednika Saveza tada i rekao da je najbolje da me neko vrijeme ne pozivaju u reprezentaciju. Da odmorim ja od Deje Savićevića i on od mene, pa ako se zaželimo kroz neki period da me pozovu opet", ispričao je on.

"Ja se time ponosim"

Na pitanje šta je Dejan Savićević zamjerao Kežmanu pa ga nije stavljao u ekipu odgovor je - ništa posebno.

"Ništa pretjerano mi nije zamjerao, ali nikada nisam osećao status prvotimca. Uvijek sam bio na nekoj klackalici. U PSV-u dam 30 golova, dođem u reprezentaciju igram, ne igram. Nikada nisam osjetio da sam ja taj špic koji treba da igra. Na treningu mi četiri puta zamijeni dres.U prvoj sam postavi, pa nisam... To me je malo iritiralo, to je na kraju kulminiralo i desio se taj eksces koji se desio.

Ilija Petković je jednom prilikom rekao da Kežmanu zamjera što ne trpi nepravde... "Tako je, ali ja se i dan danas time vodim i mislim da je to dobra stvar, ali je teška u kolektivnom sportu i teško nekada prihvatljiva. Ja sam na te stvvari ponosan. Nepravdu i nefudbalske kvarne stvari ne mogu da prihvatim", završio je Kežman.