"Zbog prezimena pjevali pogrdnu pjesmu meni i porodici": Mateja Kežman pucao, pa morao da se pazi po Beogradu!

Mateja Kežman nikad nije zaboravio svoj izlazak na najveću scenu - beogradski "vječiti" derbi Crvena zvezda - Partizan

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji srpski fudbalski as Mateja Kežman bio je jedan od najvećih napadača ko je Jugoslavija imala od raspada. Ponikao je u Zemunu, klubu u kojem je igrao i njegov otac, a potom se afirmisao u Partizanu od 1998. godine, uz kratke epizode u Radničkom iz Pirota, Loznici i Sartidu.

Te 1998. godine, Kežman je u Partizanu odmah počeo da blista na najvećoj sceni i na poziv Ljubiše Tumbakovića pokazao da ga očekuju velike stvari. Već u takmičarskoj 1998/99 dao je gol u posljednjem minutu 111. vječitog derbija protiv Crvene zvezde, da donese njim trijumf 2:1.

Derbiji protiv Zvezde bili su specijalnost kasnijem napadaču reprezentacije, PSV Ajndhovena, Čelsija, Atletiko Madrida, Fenerbahčea, Pari Sen Žermena, Zenita... U njima je vječitom rivalu dao pet golova na pet derbija, a neki njegovi potezi, poput slavlja "pucanjem" po Delijama izazvali su mu i velike probleme, pa je brzo shvatio koliko je to bio nesmotren i nepotreban potez.

"Mladost nosi to... Ja se sigurno danas ne bih tako nosio, taj derbi je bio specifičan, stadion je pjevao pogrdnu pjesmu o meni i mojoj porodici. Zbog mog prezimena. Kad sam dao gol, emocija je izašla, počeo sam da pucam na sjever i to je bila katastrofa. Nije to bilo dobro. Bilo je to još poslije ratnog vremena, bilo je sumnjivih ljudi, neki su to lično prepoznali... Ja sam još prije toga bio na svim živim televizijama, gradio svoj život kao beogradsko dijete, baš je odjeknulo kao bomba, pa sam morao da se pazim po gradu", ispričao je Kežman u emisiji kod Mirze Džombe.

Potom je objasnio sve u emisiji kod poznatog voditelja Milovana Ilića Minimaksa.

"Pojavio se Minimaks i njegova emisija koja je bila najgledanija u to vrijeme. Otišao sam kod njega i objasnio sam zašto sam to uradio. Tu se dosta smirilo jer je odjeknulo i shvatili su da sam pogriješio. To su stvari koje nosi mladost. Nisam imamo problema i dalje."

Da li je i njegov otac imao uticaja na to da Kežman ne snosi neke ozbiljnije posljedice i doživi neprijatnije situacije?

"Nije mi nikad pričao o tome, otišao je nažalost mlad i nismo pričali o tim nekim stvarima, tako da će ostati iza mene kao nepoznanica. Znam da mu nije bilo lako jer kada sam postajao lokalna zvijezda i počeo da se farbam, zvali su ga Bjeković i Zečević, pa im je rekao da dok daje golove - da me ne diraju. Razumio je moje hirove na pravi način, dok je to u nivou profesionalizma."