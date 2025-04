"Srbi iz moje porodice mi prijetili zbog toga": Dragić se povjerio Nikoli Joviću šta mu nisu oprostili

Goran Dragić ispričao je Nikoli Joviću da Srbi iz njegove porodice, sa tatine strane, nisu mogli da mu oproste što je Sloveniji donio zlato na Eurobasketu.

Izvor: YouTube/Miami Heat/Screenshot

Srpski košarkaš Nikola Jović gostovao je u Majamijevom podkastu kod bivšeg slovenačkog reprezentativca Gorana Dragića koji ga je "pošteno izljubio i izgrlio" na početku razgovora. Dragić je godinama briljirao u dresu Majamija, danas je došlo vrijeme da to čini Jović, ali tu nikako da mu se sve kockice slože jer ga povrede stalno izbacuju iz kolosijeka.

Nije želio mnogo na tu temu da priča, više su se okrenuli reprezentaciji, tako da je Dragić pitao Jovića kakav mu je osjećaj kada igra za državni tim, pošto neki "bježe" od toga jer se boje da neće biti spremni za novu NBA sezonu: "Znaš da mi je tata Srbin, ti si Srbin, uvijek je lijepo kad predstavljaš svoju zemlju, košarka nam je u korijenima.... Mogu da ti kažem da ste vi Srbi strastveniji od nas, koja je razlika?", upitao je Dragić.

Izvor: X/Goran Dragić

Jović je ispričao da uvijek osjeća nacionalni ponos kada igra za Srbiju, da su navijači nevjerovatni, kao i u Sloveniji gdje doduše ne mare toliko za klupsku košarku, ali su se radovali reprezentaciji koja je 2017. godine sa Eurobasketa donijela zlato. I to baš tako što je Dragić pobijedio Srbiju.

"Gledao sam kada ste nas pobijedili... To me još boli", rekao je Jović, na šta se Dragić nadovezao i ispričao anegdotu da je imao i porodične neprilike zbog te utakmice: "Ha-ha, to je bilo ipak prije tvog vremena. Kad smo vas pobijedili dobio sam puno poruka od moje porodice. Od ove sa tatine strane pošto sam po njegovoj lozi Srbin. Prijetili su mi, što sam to uradio, ali na kraju krajeva to je život."

Izvor: Elio Castoria/Ciamillo - Castoria

Jović je istakao i da mu je prelijepo bilo igrati za Srbiju i donositi medalje sa Mundobasketa i Olimpijskih igara, ali da se nada da će uskoro biti i zlato - pošto se dugo čeka. Uz Jokića, sve je to lakše.

"Igrati s Jokićem je najlakše na svijetu. Toliko je lako da mislim da ne postoji igrač koji ne bi mogao da igra s njim. Uvijek bira najbolji potez. A igrati protiv njega, to je preteško - čita igru bolje nego drugi, jak je, može da bude gdje god na terenu", zaključio je Jović koji se tek nedavno oporavio od povrede i zaigrao za Majami u plej-ofu protiv Klivlenda.