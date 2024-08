Jokić skinuo košulju, obukao dres i ostavio halu bez teksta! Pravo iz Sombora stigao najbolji košarkaš svijeta

Nikola Jokić i Bogdan Bogdanović bili među najvećim zvijezdama na oproštaju Gorana Dragića od košarke.

Slovenačka košarkaška legenda Goran Dragić oprostio se od košarke na spektakularnoj revijalnoj utakmici u Ljubljani, u prisustvu niza srpskih asova - Nikole Jokića, Bogdana Bogdanovića, Bobana Marjanovića i Vladimira Radmanovića na terenu, a Dejana Bodiroge, Aleksandra Đorđevića, Predraga Danilovića, Miroslava Berića van terena.

Naravno, uz nastup najboljeg slovenačkog košarkaša Luke Dončića i NBA legendi poput Stiva Neša, Dirka Novickog i Stiva Boša, bila je to veče za pamćenje u dvorani "Stožice". Nikola Jokić, aktuelni i trostruki MVP NBA lige bio je najveća košarkaška zvijezda uz domaćina i mnogi su bili oduševljeni njegovim prisustvom. Ne samo da su navijači vidjeli vjerovatno najbolje Jokićevo zakucavanje u karijeri, već je skinuo košulju, obukao dres i donio im somborski specijalitet - svoj čuveni šut sa jedne noge koji je nevjerovatno težak, ali i prelijep kada ga izvodi najbolji na svijetu. Pogledajte:

Bilo je tu i legendi jugoslovenske reprezentacije, kraj klupe igrača sjedio je Ivo Daneu, kapiten nacionalnog tima koji je 1970. upravo u Ljubljani postao prvak svijeta, a tu je bio i Aljoša Žorga, takođe jedan od asova nekadašnje Jugoslavije i član zlatnog tima iz 1970.

Podsjetili su čuveni košarkaši na to kako su dobri igrači, dobro su se zabavili igrajući i fudbal na parketu, Boban Marjanović se našutirao trojki za svoju dušu i bilo je to veoma prijatno veče i za gledaoce u dvorani i za one koji su pratili spektakl kraj TV-a. Pogledajte fotografije iz Stožica:

