"Teže je bilo pred navijačima Zvezde, nego pred Partizanovim": Izbor dvojice igrača izazvaće buru u Srbiji

Ti Džej Šorts i Čima Moneke stavili su publiku Crvene zvezde ispred publike Partizana u ovoj sezoni Evrolige.

Izvor: MN PRESS

Dvojici evroligaških košarkaša je ove sezone bilo teže da igraju pred navijačima Crvene zvezde nego pred publikom Partizana. Čima Moneke i Ti Džej Šorts gostovali su u jednom podkastu i dobili su pitanje o najtežoj dvorani za igranje u tekućoj sezoni.

Prvi je pričao plejmejker Pariza koji je pokušao da se izvuče tako što je na svojoj rang-listi stavio samo "Beograd", ali mu nisu dozvolili da prođe sa tim. "Bez rangiranja, ono što je stvar kod ljudi koji gledaju naše utakmice, dešavalo se da vodimo i timovi naprave seriju, publika se probudi. Moje tri najteže, uf. Na trećem mjestu je Žalgiris, vodili smo taj meč, imali smo i 20 razlike, publika se probudila, to je nešto nevjerovatno. Znam da imaju sjajnu atmosferu, ali su navijači nevjerovatni, Kada su se razigrali, bilo je teško da se igra", počeo je Šorts.

Nastavio je sa izborom. "Na drugom mjestu. Ovo je... Uf, na drugom mjestu ću reći Beograd. Oba tima igraju u istoj Areni, da li moram da izaberem?", probao je da izbjegne, ali mu nisu dozvolili da to uradi.

Umjesto toga dobio je još jedno mjesto za rangiranje, pa je onda nastavio. "Ako imam četiri, a ne tri, onda ću da kažem ovako. Četvrto mjesto Žalgiris, na trećem Fenerbahče, ta utakmica koju smo imali, publika nije bila srećna zbog suđenja, smjenjivali smo se u vođstvu. Prvi put sam čuo ljude pored terena kako me viču, kako govore neke stvari, obično ne čujem to, ali sam tada mogao da ih čujem, kao da su tu."

Ti Džej Šorts i Čima Moneke podkast Izvor: YouTube/americanos24

Probao je još jednom da izbjegne odgovor oko "vječitih", ali se poslije šale ispravio. "Na drugom mjestu ću reći Beograd. Okej, okej, na drugom mjestu ću izabrati Crvenu zvezdu. Kada smo igrali protiv Partizana, dvorana nije bila puna, tugovali su u tom momentu (Dan žalosti zbog osmoro preminulih u Barajevu prim. aut.), nisu pjevali. Sjećam se Zvezdinog meča, kada smo se spremali za podbacivanje lopte, okrenuo sam se i gledao okolo kako skaču i rekao sam 'Čovječe, ovo je nešto drugačije'. Na prvom mjestu je Panatinaikos. Dvorana je nova, nisam najveći fan tog LED terena, ali su fanovi ludi zaista", objasnio je Šorts.

Koga je Moneke izabrao?

Izvor: JULIEN MATTIA/EPA

Poslije toga je red došao na Čimu Monekea koji je na isti način rangirao timove za ovu sezonu. Doduše, on je odabrao tri, a ne četiri ekipe, iako je mogao i on da doda još jednu. Neće se to dopasti navijačima crno-bijelih koji su ga priželjkivali u nekoliko navrata u Partizanu.

"I za mene je isto, Žalgiris je na trećem mjestu, Zvezda je na drugom, na prvom Panata. Do povrede Lesora je bilo nevjerovatno. Partizan je na našem meču imao 80 odsto dvorane, nije bila puna, ali za ovu sezonu to je moj raspored", zaključio je Moneke.