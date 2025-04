"Zbog Borca odbio Kineze, a klub me nije pustio u Černomorec" Đorđe Despotović: Želim da se vratim u Rusiju!

Napadač banjalučkog Borca Đorđe Despotović je u intervjuu za ruski "Sport 24" istakao da je njegov cilj povratak u Rusiju, gdje je s dosta uspjeha nastupao ua Orenburg, Rubin iz Kazanja i Arsenal Tulu.

Borčev napadač je u banjalučki klub stigao prošle godine iz Budućnosti, a dao je ogroman doprinos najvećem uspjehu kluba u istoriji - plasman u osminu finala Konferencijske lige.

Despotović je drugi golgeter Premijer lige Bosne i Hercegovine, a njegov Borac je u trci za "duplu krunu".

Na pitanje da li je ovo posljednjih godina najbolja faza njegove karijere, Despotović je odgovorio potvrdno.

"To je istina! Borac ima najbolju sezonu u svojoj istoriji: dobro smo igrali u evropskim takmičenjima i nizali sjajne pobjede. Je li to zbog mene ili ne, ne znam, ali mi pišemo istoriju".

Napadač Borca je potom uporedio život u Banjaluci sa Rusijom.

"U redu je, navikao sam. Glavno da je moja kuća nedaleko odavde - mjesto gdje sam rođen (Loznica u Srbiji blizu granice sa BiH, 240 km do Banjaluke). I uopšteno, razlika je mala: Rusi i Srbi su praktično isti narod. Čak i u mom selu sada živi puno Rusa - i tamo se osjećaju ugodno".

Ipak, priznao je da mu nedostaje Moskva, po njegovom mišljenju, najbolji grad na svijetu.

"Ne može se porediti ni s jednim gradom na svijetu. Moskva je definitivno najbolji grad u kojem sam ikada bio. Istina, moja žena i dijete su u Moskvi, rastanak nije lak. Cijene u Rusiji su puno više, pogotovo ako uzmete restorane i trgovine. Razlika je 30-40%".

Priča je potom skrenula o zaradi fudbalera i trošenju novca.

"Velika prevara je da se može živjeti s 300 evra. Ovo mogu reći samo ljudi koji su potrošili sve u životu. Naravno, možda možete da preživite i sa sto, ali kada dođete do nekog nivoa i onda kažete da vam je dovoljno 300 evra, to je laž".

Despotović je potom istakao da on mjesečno potroši mnogo više.

"Trenut trošim 1,5-2 miliona u rubljama. To vam u evrima mjesečno izađe najmanje 10 hiljada, nekad i više. Kupovao sam stanove, ali najgluplje trošenje su bili automobili. Možete ga prodati za šest mjeseci ili godinu dana, ali je već izgubio 30-40% od početne cijene. Da imam pameti koju sada imam, ne bih kupovao automobile".

Napadač Banjalučana je prokomentarisao i zabranu nastupa ruskih klubova i reprezentacije u evropskim takmičenjima zbog rata u Ukrajini.

"Šteta je, naravno, što je ruskim klubovima zabranjeno igrati u Evropi - prije bi se vratili. Ima divnih mladih fudbalera u Rusiji, ali zbog cijele ove situacije ne mogu se pokazati. Ali vaši igrači ne moraju ići u inostranstvo. Rusija ima sve što vam treba: dobru platu, živite u svojoj zemlji, govorite maternji jezik. Ne morate ići nigdje", dodao je Despotović.

Prema njegovom mišljenju ruski fudbal ne zaostaje mnogo po kvalitetu od najboljeg u Evropi.

"Ima, naravno, puno jačih ekipa. Ali fudbal se danas izjednačio. Malo timova je na nivou da može pobjeđivati sa tri-četiri razlike. Sad svi mogu da trče i prolaze".

Despotović je na kraju otkrio i dva neostvarena cilja u svojoj karijeri.

"Ostalo mi je još samo jedno - da uđem u reprezentaciju Srbije. Sve ostale ciljeve sam ostvario, ali još nisam zaigrao za reprezentaciju. O ne, ima još jedan. Stvarno se želim vratiti u Rusiju na ljeto. Više bih volio u rusku Premijer ligu, ali razlika s Prvom ligom Rusije je mala. Postoje teškoće s onim što je oko fudbala - na primjer, puno trošite na putovanjima, zbog toga nije lako".

Na konstataciju da su plate niže u Prvoj ligi Rusije, Despotović je odgovorio da novac nije najvažniji.

"Plata je bitna, ali meni nije na prvom mjestu. Što će nakon karijere ostati iza vas u fudbalu? Potrošićete novac, ali hoće li vas se sjećati? Nikad nisam trčao za novcem. To mogu potvrditi nedavnim incidentom. Zimus sam dobio izvrsnu ponudu iz Kine. Ugovor je već bio potpisan, ali sam ostao u Borcu - klub je još igrao u evropskim takmičenjima. Želio sam ostati i pokazati da se još uvijek mogu dokazati na ovom nivou".

Takođe, potvrdio je da imao i ponudu ukrajinskog Černomoreca iz Odese.

"Da, sve je to istina. Momci su bili spremni da me uzmu, dali su mi jako dobre uslove, ugovor na dvije godine - Borac me nije pustio. Pred nama su najvažnije utakmice sezone u BiH, tako da razumijem klub. Možda će na ljeto nekome trebati napadač, a ja ću doći. Štaviše, dobro igram ove sezone. Dakle, postoji šansa", zaključio je srpski napadač u intervjuu za ruski "Sport 24".

