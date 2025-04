"Željo" poslije mostarske blamaže dočekuje Borac: "Igraju dobro, evro-iskorak je za pohvalu - moramo dati sve od sebe"

Trener Željezničara Denis Ćorić najavio je duel sa Borcem na Grbavici (srijeda, 20.45).

Fudbaleri Željezničara će za najteži poraz od osnivanja Premijer lige BiH (5:0) pokušati da se iskupe u srijedu na Grbavici (20.45), u duelu sa Borcem.

Sarajevski tim će u novom derbiju predvoditi Denis Ćorić, koji je tokom jučerašnjeg dana dobio povjerenje klupskog rukovodstva da nastavi sa započetim poslom, iako je odmah nakon debakla u Mostaru ponudio ostavku.

"Težak vikend je iza nas. Upisali smo težak poraz, težak i bolan i za to nema opravdanja. Prvi ja snosim krivicu, uvijek ću staviti sebe ispred ekipe. Naravno snose i momci, kao što sam rekao i poslije utakmice. Ono što mogu posebno da zamjerim pristup u Mostaru i nadam se da se to više neće ponoviti. Pristup nije bio dobar što se vidjelo od prvog minute, za to neće, kažem opet, biti opravdanja. Rekao sam već ranije, možemo da gubimo utakmice i imamo loš dan, ali jednostavno onakav pristup u Mostaru više ne smije da se desi", istakao je, prije svega, trener Ćorić na konferenciji za novinare, dodavši:

"Juče smo održali par sastanaka, mi struka i ljudi koji vode klub. Razgovarali smo dosta dugo i sigurno je javnost upoznata s tim što je sve bilo. Isto tako, moram pohvaliti ovog puta i predsjednika i direktora Rahimića, pogotovo Rahimića koji je bio X puta u ovakvim situacijama gdje nam daje maksimalnu podršku. Krize su sastavni dio fudbala, ali moramo da 'skupimo glavu', budemo jedno tijelo i izađemo iz ovoga jači."

Poslije duela sa Borcem, za tim sa Grbavice se predstojećeg vikenda nastavlja paklen raspored jer slijedi vječiti derbi na Koševu protiv Sarajeva (nedjelja, 15.00).

"Znamo da nas čekaju dvije teške utakmice, već prva sljedeća nam je Borac. Svi dobro znamo šta je Borac, igra jedan dobar fudbal, napravili su u Evropi jedan iskorak koji je za svaku pohvalu. Dobro su vođeni, imaju stvarno dosta dobrih pojedinaca, ali kao što sam i rekao juče momcima na sastanku, moramo da damo sve od sebe, da možemo jedni druge da pogledamo u oči. Moram da se zahvalim navijačima na podršci jer mi, iskreno, daju snagu i sve drugo da budem još bolji kako na terenu tako i van terena. Obećavam da ćemo u ovih sedam kola dati maksimum pa ćemo vidjeti gdje će nas to odvesti", podvukao je Ćorić.







