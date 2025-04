Najteži poraz Željezničara u PLBIH! Zrinjski brojao do PET, pa "povukao ručnu"!

Zrinjski sa 5:0 savladao Željezničar, a svih pet golova viđeno je u prvih 45 minuta.

Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski

Očekivali smo da Zrinjski i Željezničar odigraju uzbudljiv derbi u subotu poslijepodne, ali smo umjesto toga vidjeli debakl kluba sa Grbavice.

Zrinjski je deklasirao Željezničar 5:0 nanijevši mu nejteži poraz u Premijer ligi BIH, a ovo je prvi put da ovaj sarajevski klub primi pet golova u prvenstvu.

A ove subote svih pet golova primio je u prvom poluvremenu, pošto smo nakon ekspresnog vođstva "plemića" u prvom minutu gledali "pomračenje" Željezničara od 30. do 40. minuta kada je primio čak četiri gola. Nakon više nego ubjedljivog vođstva u prvom poluvremenu Zrinjski je u nastavku "spustio nogu s gasa", trener Ivanković je odmorio pojedine igrače, pruživši priliku čak četvorici tinejdžera. "Plemići" su rutinski priveli meč kraju, dok gosti nisu uspjeli da postignu ni počasni pogodak.

ZRINJSKI - ŽELJEZNIČAR 5:0 (5:0)

/Topić 1, Bilbija 30 penal, 35, Abramović 38, 40/

Samo minut bio je potreban ekipi Marija Ivankovića da zatrese mrežu Željezničara, a strijelac je bio Fran Topić.

Nastavio je Željezničar sa napadima, a u 22. minutu Mašić je odlično skočio poslije kornera i šutirao glavom, ali Vedad Muftić brani.

Do 2:0 Zrinjski je stigao iz opravdano dosuđenog penala nakon igranaj rukom jednog defanzivca gostiju u svom šesnaesterac. Siguran realizator bio je Nemanja Bilbija u 30. minutu.

Kapiten Zrinjskog samo pet minuta kasnije stiže do novog pogotka, ali treba istaći kardinalnu grešku Muftića. Golman Željezničara loše je izbio loptu i ona je stigla samo to Topića na nekih 20 metara od gola, a potom je on asistirao za Bilbiju - 3:0.

Desetominutno „pomračenje“ Željezničara nastavljeno je u 38. minutu kada odbrana nije uspjela nikako da izbije loptu od svog gola poslije kornera Zrinjskog, a ona je na kraju došla do Abramovića koji sa samo nekoliko metara šalje loptu pored Muftića.

Isti igrač dva minuta kasnije pobrinuo se za „petardu“ u mreži Muftića. Poslije novog kornera za domaće Muftić je ne baš najbolje boksovao loptu i ona dolazi do Abramovića koji pogađa za ogromnih 5:0 nakon prvog poluvremena.

Zrinjski je ovim trijumfom bar nakratko preuzeo lidersku poziciju, a Borac će imati priliku da ju vrati pobjedom protiv Sarajeva. Derbi na Gradskom stadionu u Banjaluci igra se od 20.45.

Podsjećamo, zbog identičnog međusobnog skora između Borca i Zrinjskog i jednima i drugima je od izuzetnog značaja da pobjeđuju sa što većom razlikom.