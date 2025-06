Prvi intervju "kralja" Kevina De Brujnea u Napulju: Ja sam pobjednik, a navijači su pomalo ludi

Belgijski vezista Kevin De Brujne dao je prvi intervju kao fudbaler Napolija.

Izvor: X/Official SSC Napoli

De Brujne je potpisao za Napoli u koji je stigao kao slobodan igrač poslije isteka ugovora s Mančester sitijem, a u subotu je dao prvi intervju kao igrač aktuelnog šampiona Italije.

"Ja sam pobjednik, želim pobjeđivati utakmice. Oduvijek sam bio ovakav, mrzim da gubim", rekao je De Brujne.

Imao je mnogo alternativa, uključujući i unosnije u MLS-u ili Saudijskoj Arabiji, ali kombinacija fudbala u Seriji A i načina života u Napulju učinila je odluku lakom.

"Tim je prošle godine osvojio 'skudeto', tako da su u Ligi šampiona. Nadam se da zajedno možemo stvoriti nešto dobro za budućnost. Tim želi pobjeđivati, ambiciozni su, izgleda kao zaista dobar tim, tako da je za mene bio zaista lijep projekat u koji sam ušao i nadam se da mogu pomoći timu da ostvari svoje ambicije".

Navijači Napolija su već dali do znanja kada je stigao na ljekarski pregled, čak i ako je to bilo u Rimu, a ne u Napulju.

"Sjećam se da je bilo stvarno bučno. Navijači su bili malo ludi! Ali to je dobro, mislim da malo razumijem kako Napulj funkcioniše, kako grad stoji iza tima, i to je nešto u čemu sam i ja želio učestvovati. Na početku, možda ću se morati malo prilagoditi, ali ako imate toliko ljudi iza tima, biće to lijepa atmosfera za nas".

De Brujne će u ekipi sarađivati sa kolegom iz reprezentacije Belgije Romeluom Lukakuom, dok je bivša zvijezda Napolija Dris Mertens priznao da je i on pomogao u otvaranju puta za ovaj transfer.

"Poznajem Romelua od svoje 13. godine. Govorio je mnogo lijepih riječi o timu, gradu, tako da sam uzbuđen što ćemo zajedno činiti dobre stvari. Romelu i Dries očito jako dobro poznaju grad, objasnili su mi malo kako funkcioniše, kakvi su ljudi. Razumijem malo italijanskog, očito se moram naviknuti i naučiti više. Uzbuđen sam, ovo je nešto što je za mene vrlo novo, živio sam u Engleskoj 10 godina, ali mislim da će to biti lijepo iskustvo za mene, za moju porodicu, i radujem se tome", zaključio je Belgijanac.

Kevin De Bruyne - Icon



Bittersweet

pic.twitter.com/8YGcG1CtY5 — D4 (@D4KAComps)June 14, 2025

(MONDO)