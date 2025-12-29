"Zbog Dekija uvijek popijemo po jednu rakiju": Stiv Ker otkrio sa kojim Srbinom u NBA ima ritual

Trener Golden Stejt Voriorsa Stiv Ker govorio je rakiji koju u čast Dejana Milojevića pije sa Darkom Rajakovićem.

Košarkaši Toronta savladali su Golden Stejt (141:127) nakon produžetka u meču odigranom u noći između nedjelje i ponedjeljka, a ta utakmica bila je povod da treneri NBA timova popiju po rakijicu! Kako je nakon meča priznao trofejni Stiv Ker, višestruki šampion i kao igrač i kao trener, on je sa saradnicima pio rakiju zajedno sa Darkom Rajakovićem i njegovim pomoćnicima - a sve u čast preminulog Dejana Milojevića.

"Malo je trenera u NBA ligi i svi se dobro poznajemo. Povezuju nas različite stvari. Svake godine kada se sretnemo, popijemo po rakiju. Znate, to je srpski brendi. Popijemo poslije utakmice u čast Dejana Milojevića", rekao je Stiv Ker koji je u karijeri osvojio čak pet NBA titula kao igrač, četiri NBA titule kao trener, Svjetsko prvenstvo kao igrač i dva zlata na Olimpijskim igrama kao trener - jedno kao pomoćnik i drugo kao selektor.

Steve Kerr, about the Warriors and Raptors coaching staffs going for some Serbian drink Rakia shots after the game in memory of Dejan Milojevicpic.twitter.com/fjQ90ADpY4 — Toni Canyameras (@Canyameridis71)December 29, 2025

Dejan Milojević bio je omiljena ličnost srpske košarke,prvo tokom igračkih, a zatim i tokom trenerske karijere. Samostalno je predvodio Megu i podgoričku Budućnost, a tri godine je radio u NBA kao jedan od pomoćnika Stiva Kera koji je imao izuzetno mišljenje o njemu.

Podsjećamo, Stiv Ker je i u januaru 2024. godine pričao o ispijanju rakije. Tada je pomenuo da je zajedno sa svojim saradnicima u stručnom štabu Golden Stejt Voriorsa popio po jednu čašicu prije utakmice, koju je njegov tim kasnije pobijedio. Našalio se tada trofejni trener da bi to mogla da postane timska tradicija, jer očigledno daje rezultat.