logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Zbog Dekija uvijek popijemo po jednu rakiju": Stiv Ker otkrio sa kojim Srbinom u NBA ima ritual

"Zbog Dekija uvijek popijemo po jednu rakiju": Stiv Ker otkrio sa kojim Srbinom u NBA ima ritual

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Trener Golden Stejt Voriorsa Stiv Ker govorio je rakiji koju u čast Dejana Milojevića pije sa Darkom Rajakovićem.

Stiv Ker i Darko Rajaković popili po rakiju u čast Dejana Milojevića Izvor: Youtube/Golden State Warriors/printscreen

Košarkaši Toronta savladali su Golden Stejt (141:127) nakon produžetka u meču odigranom u noći između nedjelje i ponedjeljka, a ta utakmica bila je povod da treneri NBA timova popiju po rakijicu! Kako je nakon meča priznao trofejni Stiv Ker, višestruki šampion i kao igrač i kao trener, on je sa saradnicima pio rakiju zajedno sa Darkom Rajakovićem i njegovim pomoćnicima - a sve u čast preminulog Dejana Milojevića.

"Malo je trenera u NBA ligi i svi se dobro poznajemo. Povezuju nas različite stvari. Svake godine kada se sretnemo, popijemo po rakiju. Znate, to je srpski brendi. Popijemo poslije utakmice u čast Dejana Milojevića", rekao je Stiv Ker koji je u karijeri osvojio čak pet NBA titula kao igrač, četiri NBA titule kao trener, Svjetsko prvenstvo kao igrač i dva zlata na Olimpijskim igrama kao trener - jedno kao pomoćnik i drugo kao selektor.

Dejan Milojević bio je omiljena ličnost srpske košarke,prvo tokom igračkih, a zatim i tokom trenerske karijere. Samostalno je predvodio Megu i podgoričku Budućnost, a tri godine je radio u NBA kao jedan od pomoćnika Stiva Kera koji je imao izuzetno mišljenje o njemu.

Podsjećamo, Stiv Ker je i u januaru 2024. godine pričao o ispijanju rakije. Tada je pomenuo da je zajedno sa svojim saradnicima u stručnom štabu Golden Stejt Voriorsa popio po jednu čašicu prije utakmice, koju je njegov tim kasnije pobijedio. Našalio se tada trofejni trener da bi to mogla da postane timska tradicija, jer očigledno daje rezultat.

Tagovi

Dejan Milojević Stiv Ker Darko Rajaković rakija NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC