"Ako koga poznajem, to je Zrinjski!" Žižović pred derbi sezone: Uvijek idemo na pobjedu, tako će biti i sutra!

Trener Banjalučana najavio je okršaj sa liderom prvenstva.

Nakon dvije velike pobjede na Koševu protiv Sarajeva (0:2 u prvenstvu i 0:1 u Kupu BiH), pred fudbalerima Borca je novi derbi.

U nedjelju uveče, sa početkom u 19.45 časova, crveno-plavi će gostovati prvoplasiranom Zrinjskom, za kojim kasne tri boda u borbi za titulu.

"Predstoji nam možda i jedna od najvažnijih utakmica u ovoj sezoni. Očekujemo istinski derbi, poznajemo ih vrlo dobro, pogotovo ja jer sam određeni dio karijere, i kao igrač i kao trener, proveo dole u Mostaru. Puni respekt za njih, dobro izgledaju, na prvom su mjestu. Dišemo im za vratom i nadam se da ćemo ih stići i prestići, to je naša želja i ideja. U svakoj utakmici idemo na pobjedu, tako će biti i sutra", rekao je trener Borca Mladen Žižović na konferenciji za novinare, dodavši:

"Kao što se vidjeli i do sada, išli smo sa maksimalnim ciljem i planom da osvojimo tri boda. Tako će biti i u Mostaru. Čeka nas jedan vrhunski ambijent, kvalitetna ekipa. Imamo određenih problema s obzirom na mnogobrojna putovanja, ali imamo danas trening pa ćemo vidjeti kojih je to 11 najboljih i najspremnijh u ovom momentu, koji će istrčati na teren u Mostaru. Nadamo se pozitivnom rezultatu, ali poslije sutrašnje utakmice još je 27 bodova u igri, tako da šta god bude sutra, prvenstvo nije završeno. Dosta je bodova u opticaju, mnogo je teških utakmica i za nas i za njih, tako da će biti veoma zanimljivo do kraja."

Glavobolju, međutim, zadaje kadrovska situacija.

"Vidjećemo kakvo je stanje sa njim. Imamo određenih problema od ranije sa Hreljom, Marčetićem, Zorićem, Majersom, Ćelić nema pravo nastupa. Imamo nekoliko rovitih igrača, ali vidjećemo na treningu u kakvom su stanju. Nadam se da će stisnuti zube s obzirom na to da u ovakvim utakmicama tolerancija na bol i umor mora da bude veća. Zato se nadam da će momci pokazati kvalitet, kao što su to radili u prethodnim utakmicama."

Iako je iza Borca ogroman broj utakmica, kako u prvenstvu, tako i Evropi, na mečevima sa Sarajevom zamor se nije osjetio. Banjalučani su, mnogi bi rekli rutinski, odradili mečeve na najvećem bh. stadionu.

"Rijetko koje ekipe mogu u razmaku od sedam dana i pobijediti u dvije utakmice bez primljenog gola. Ne znam koja je ekipa u bliskoj prošlosti to uradila. Uvijek podsjećam na način na koji mi to radimo. Nismo dozvolili Sarajevu da se razmaše, nisu stvorili puno prilika, što dokazuje snagu naše ekipe. Nadam se da će tako biti i u budućnosti. Normalno je da nekad dođe do određenih problema, stalno smo u putu, u autobusu, imamo regeneraciju, treniramo nekad i na vještačkoj travi. Utiče to na mikro-traume koje se polako nagomilavaju, ali imamo dovoljan broj kvalitetnih igrača da se iskombinujemo na pravi način, kako smo to radili i do sad."

Strateg Banjalučana podvlači da u sutrašnjem derbiju očekuje rastrčan, goropadan i agresivan Zrinjski.

"Sigurno će i ambijent biti dobar, ali mi smo navikli da igramo u tim uslovima. Čeka nas domaćin koji rijetko gubi bodove kući. Drugačiji su kad igraju ovakve derbi utakmice, dosta su ofanzivni i rastrčani. Moramo da pripazimo na ofanzivni prekid koji je kod njih veoma dobar. Imaju nekoliko dobrih igrača koji mogu da naprave razliku, ali otprilike znamo šta nas čeka, tako da ćemo se pripremiti kako treba. Ako koga poznajem, to je Zrinjski", zaključio je Žižović.

Vezista Boban Nikolov uvjeren je da sve zavisi od Borca na sutrašnjem duelu.

"Čeka nas vrlo važna utakmica. Jeste da se radi o derbiju, ali mislim da će sve zavisiti od nas. Pokazali smo to dosta puta ove sezone, iako smo imali gust raspored. Ne možemo da se žalimo ili tražimo alibi, idemo tamo da se nadigravamo i mislim da, ako budemo na nivou na kojem smo bili ovih osam mjeseci, možemo stići do tri boda. Imamo par povrijeđenih igrača, ali mislim da će svi stisnuti zube i 'izginuti' sutra kako bismo pobijedili u utakmici. Ko bude želio više, taj će stići do pozitivnog rezultata. Disciplina, ali i mali detalji na terenu odlučuju u ovakvim utakmicama i zato mislim da sve zavisi od nas. Mnogo smo, igrajući u Evropi, dobili na polju iskustva. Igrali smo 18 utakmica, napravili smo istorijski uspjeh. Imali smo baš teške utakmice, pokazali smo da smo iskusna ekipa i da nas je teško dobiti", riječi su fudbalera iz Sjeverne Makedonije.







