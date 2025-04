Bokan pred meč sa Partizanom zaprijetio ABA ligi: Ako to ne riješite, nećemo više učestvovati

Prvi čovjek Budućnosti Dragan Bokan pričao je o budućnosti ABA lige.

Izvor: MN PRESS

Prvi čovjek Budućnosti iz Podgorice Dragan Bokan govorio je u jednoj emisiji o nedavnim previranjima u evropskoj košarci i tom prilikom je naveo da je ABA liga u ogromnoj krizi. On je naglasio da novi dogovori Evrolige, NBA i FIBA otvaraju vrata za crnogorski klub, a potvrdio je i da je klub pristao da pomjeri derbi meč sa Partizanom u Morači koji se igra u narednom kolu i da će se ta utakmica odigrati u ponedeljak.

"Evropska košarka je u haosu. FIBA već 25 godina ne može da se izbori sa Evroligom. Pominje se novo takmičenje koje bi organizovali FIBA i NBA, a čak sedam-osam klubova iz Evrolige bi moglo da pređe tamo. To bi otvorilo vrata i nama. ABA liga bi tada postala značajniji partner elitnom takmičenju", rekao je Bokan na startu svog izlaganja.

Naglasio je prvi čovjek podgoričkog kluba da je ABA liga u ogromnoj krizi, a da ako se ne riješe neke pravne pojedinosti neće moći da se potpiše novi ugovor o TV pravima. Zaprijetio je i da će Budućnost da se povuče iz rada lige ako se te stvari uskoro ne riješe na pravi način.

"Liga je u najvećoj krizi od osnivanja. Nemamo uređenu vlasničku strukturu, niko nema pravo potpisa. Bez toga nema ni TV ugovora, ni ozbiljne budućnosti. Ako se to ne riješi na narednoj Skupštini, Budućnost više neće učestvovati u radu lige", dodao je Bokan i posebno se požalio na suđenje. "Kada nije dobro suđenje, ljutimo se na one koji su za to odgovorni. To su Milija Vojinović i Srđan Dožaj. Ukazaćemo na sve probleme i nećemo sjediti skrštenih ruku ako se nastave nepravde".

Šta je sa derbijem?

Partizan i Budućnost su na pet kola prije kraja na deobi prvog mjesta sa 23 pobjede i tri poraza. Sada će u "Morači" pobjednik ostati usamljen na vrhu, a to bi značilo prednost domaćeg terena u kompletnom plejofu. Taj meč je odložen na molbu predsjednika Partizana.

"Ostoja Mijailović nas je zamolio za pomjeranje meča, što smo prihvatili. I mi smo imali problema sa povredama, pa nam dodatni dan pripreme mnogo znači. Dočekaćemo ih prijateljski i pokazati da možemo organizovati spektakl u maniru velikih klubova", rekao je predsjednik Budućnosti.