Neviđena drama za prvo mjesto u ABA ligi: Budućnost u posljednjoj sekundi preživjela protiv srpskog tima

Košarkaški klubovi Budućnost i Partizan bore se za prvo mjesto na kraju ligaškog dijela, a Podgoričani su veliki posao uradili u Subotici.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Budućnosti iz Podgorice savladali su Spartak u Subotici (86:82) i tako su odbranili prvo mjesto na tabeli regionalnog takmičenja. Meč na sjeveru Srbije bio je izuzetno zanimljiv, a košarkaši crnogorskog tima tek su u posljednjih pet sekundi uspjeli da prelome utakmicu i upišu trijumf protiv tima koji je u većem dijelu meča imao prednost.

Nakon prve dionice Spartak je imao 13 poena prednost (28:15), koju je Budućnost morala da topi sve do kraja meča. U tim trenucima su navijači Partizana vjerovatno razmišljali o tome koliko bi im trijumf Spartaka olakšao posao u završnici ligaškog dijela ABA lige i borbi za prvo mjesto na tabeli, ali... Kada je došlo do raspleta, Budućnost je stigla do pobjede.

Trojkom Rašida Sulajmona na 65 sekundi do kraja Budućnost je izjednačila (82:82), a košarkaš Spartaka Rasir Bolton je na 33 sekundi prije kraja meča promašio šut za dva poena i novu prednost Subotičana. Odluka o pobjedniku donijeta je nakon što je Kenan Kamenjaš pogodio za dva poena četiri sekunde prije kraja, a zatim Mekinzi Rajt iskoristio oba slobodna bacanja u posljednjoj sekundi. Spartak iz Subotice je imao prednost od devet poena (82:73) na tri minuta i 57 sekundi do kraja meča, nakon trojke Stefana Momirova, što su bili njihovi posljednji poeni večeras.

Upravo su Momirov i Bolton bili najefikasniji u redovima srpskog tima sa po 15 poena, dok je dvocifreni učinak imao i Dušan Miletić sa 12 poena kojima je dodao 11 skokova. U pobjedničkoj ekipi Kamenjaš i Sulajmon su postigli po 22, a Rajt 21 poen - svi ostali igrači Budućnosti zajedno tek 21!

Partizan će u 24. kolu ABA lige igrati protiv Mornara i imati idealnu priliku da upiše laganu pobjedu protiv najslabijeg tima u takmičenju. To bi značilo da će se na vrhu tabele regionalnog takmičenja izjednačiti sa podgoričkim timom, ali uz poraz u prvom meču i gostovanje u Morači u 27. kolu.

