"Podržao sam Sinera i tek sad vidim nepravdu": Kad su mu kaznili zemljaka, shvatio šta priča Novak

Džon Milman reagovao nakon što je njegov zemljak Maks Pursel dobio mnogo težu kaznu od Janika Sinera. Tek sad je shvatio šta je upozoravao Đoković.

Izvor: Domenico Cippitelli/IPA/I/Sipa Press/Profimedia/ZUMAPRESS.com/MEGA/The Mega Agency/Profimedia

Poznati australijski teniser Džon Milman podržao je Janika Sinera kada je prošao bez prave kazne zbog doping afere, ali tek sada shvata da je to bila nepravda. "Osvijestio se" tek kada je shvatio kako je prošao njegov zemljak Maks Pursel koji je zbog slične stvari suspendovan na 18 mjeseci.

U tome se ogleda baš ono što je Đoković priča i upozoravao, da postoje "dvostruki aršini" u tenisu i da procesi jednostavno nisu dovoljno transparentni. Koliko god Milman želio da vjeruje u Sinerovu verziju i nevinost, problem je sve vreme bio u drugoj stvari, a to je o načinu na koji je proces bio tajna jer su se krovne teniske organizacije bojale kakve će posledice to imati po sport. Ako pak to znači da će neki biti povlašćeni, onda već pričamo o sportu privilegovanih.

"Bio sam jedan od najvećih i najglasnijih Sinerovih pristalica. I još sam. Vjerujem da se svi slučajevi dopinga moraju razmatrati pojedinačno, i složio sam se zato sa odlukom Svjetske antidoping agencije (WADA) da ta mala količina supstance u Janikovom organizmu nije bila ni za poboljšanje igara, niti je unesena namjerno. Ali, sad moram da stanem u odbranu Maksa Pursela. Teško je ne pomisliti da nije bilo nekog vida povlašćenog tretmana za nekoga poput Janika ili Ige Švjontek - još jedne bivše svjetske broj 1 - koji su, u poređenju sa Maksom, prošli znatno blaže za prisustvo zabranjenih supstanci u organizmu", napisao je Džon Milman u autorskom tekstu za australijski "Herald".

Koja je razlika između Sinera i Pursela?

Izvor: EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO

Objektivno gleda - samo u novcu i uticaju. Siner je angažovao odmah najbolje advokate koji su mu obezbijedili da cijeli slučaj ne bude javno dostupan, a saznalo se tek kada je oslobođen. Na kraju je zbog toga Svjetska anti-doping agencija uložila žalbu, pa je Siner pristao da ga suspenduju na tri mjeseca, bojeći se da će uslijediti teža kazna na sudu.

"Teniseri više ne mogu da imaju povjerenja u sisteme koji bi trebalo da ih štite - to je jasno nakon što je australijski teniser Maks Pursel suspendovan na 18 mjeseci zbog intravenske infuzije kojom je premašen dozvoljeni limit. Igrači žele da ovo bude tek fer sport, žele ravnopravan sport, ali kada Janik Siner dobije suspenziju od tri meseca zbog prisustva zabranjene supstance u organizmu, a Maks bude kažnjen šest puta duže, teško je ne pomisliti da je sistem iznevjerio svoje igrače", dodaje Milman.

Prema njegovim riječima, Pursel nije imao zabranjenu supstancu u organizmu nego je "primio legalnu infuziju", ali je u pitanju bilo više od dozvoljene količine (500 militara). Da li je to baš za šest puta veću kaznu od Sinerove?

"Ovo je još jedan slučaj koji pokazuje koliko nijansi sive postoji između crnog i bijelog u tenisu. Maks Pursel je dvostruki grend slem šampion u dublu, a sada će propustiti narednih pet velikih turnira. S druge strane, Janik nije propustio nijedan. Dozvoljeno mu je da učestvuje na US Openu 2024 - koji je i osvojio - i da brani titulu na Australijan openu dok se slučaj vodio u pozadini, a sa terena će se vratiti taman na vreme za naredni grend slem 2025. godine - Rolan Garos", napominje Milman.

Kakve su dalje posljedice za tenis?

Izvor: SEBASTIEN BOZON / AFP / Profimedia

Uz podsjećanje da je Novak Đoković sa svojom PTPA podnio tužbu protiv ATP, WTA i drugih teniskih udruženja zbog toga što imaju monopol, dodaje i da se u okviru tog procesa pominju i mjere protiv korupcije i dopinga u sportu.

"Igrači već izražavaju zabrinutost zbog metoda testiranja, učestalosti i invazivnosti tih testiranja, a neujednačene kazne dodatno pojačavaju napetosti između teniskih organizacija i samih igrača. Potpuno sam šokiran težinom kazne koju je Maks dobio i saosjećam sa njim. Bio je moj saigrač u Dejvis kup timu Australije i nadao sam se da je razlog zašto se presuda toliko odugovlačila to što će biti povoljna za Maksa", naveo je Milman i zaključio:

"Ovo je ozbiljna kazna, i doliva ulje na vatru koja već duže vrijeme tinja u tenisu. Postaje izuzetno teško kada igrači počnu da gube povjerenje u sistem, a Maksov slučaj samo dodatno naglašava činjenicu da za različite igrače važe različita pravila".

Šta je tražio Novak Đoković?

Izvor: EPA-EFE/Chema Moya

Iako je Rafael Nadal odmah rekao da je protiv onoga o čemu priča Novak Đoković, i da vjeruje da je sve u tenisu sasvim fer, sve je više tenisera koji staju na stranu srpskog asa. Uostalom, mnogo puta se pokazalo da ima ispravan stav i da bolje neke stvari vidi od drugih.

"Znate, to nije dobro za imidž našeg sporta, ne izgleda dobro. Naravno da to ne želimo da vidimo jer... Vjerujem da je u posljednjih 20 godina, koliko ja igram na profesionalnom Turu, tenis bio jedan od najčistijih sportova. Barem ja vjerujem da je tako. Bili smo... Nastaviću da vjerujem u taj čisti sport. I da, samo dovodim u pitanje način na koji sistem radi, i zašto se izvjesni igrači ne tretiraju na isti način kao drugi", rekao je Đoković.

"Problem je u nekonstantnosti i transparentnosti. Niko ništa nije znao o Janikovom slučaju. Ne dovodim u pitanje da li je uzeo nedozvoljenu supstancu, s namjerom ili ne. Vjerujem u čist sport. Vjerujem da će igrač uraditi sve što je moguće da igraju pošteno. I poznajem Janika otkad je bio jako mlad, i ne deluje mi kao neko ko bi uradio takvu stvar, ali bio sam zaista frustriran - kao i većina drugih igrača - što ništa o tome nismo znali pet mjeseci".