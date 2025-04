Trener Zrinjskog pred utakmicu sezone: Ne pije vodu teza da je Borac umoran

Derbi prvenstva Zrinjski i Borac odigraće u nedjelju od 19.45 na stadionu "Pod Bijelim brijegom" u Mostaru.

Pred 24. kolo Premijer lige BiH razlika između dva prvoplasirana tima je samo tri boda. Zrinjski je lider sa 60 bodova, Borac ima 57, a njihov međusobni duel obilježiće ne samo ovaj vikend, nego moguće i kompletnu sezonu u bh. prvenstvu.

Ukoliko Mostarci zabilježe trijumf, otići će na ogromnih šest bodova, dok bi u slučaju trijumfa Banjalučana, oba tima pred posljednjih devet kola imala identičan broj osvojenih bodova - 60, pa bismo u samom finišu prvenstva gledali pravu dramu u borbi za šampionsku titulu.

Svjestan je, zato, važnosti ovog meča i trener "plemića" Mario Ivanković, koji je pred ovaj susret dobio nekoliko veoma dobrih vijesti.

"Jedna od važnijih utakmica ove sezone, kojom mi možemo napraviti puno toga. Radili smo maksimalno ove sedmice, a raduje što su se Mašić, Pranjić i Memija 100 odsto uključili u trening, vratili su se Surdanović, Savić i Topić, tako da mnogo više igrača imamo u rosteru. Sigurno nam je to olakšalo pripremu utakmice i odabir prvog sastava. I dalje su van stroja Barišić, Šunjić i Ćavar, ali nadamo se da će i to ići nabolje. Treba da budemo optimisti", istakao je Ivanković.

Motiva sigurno neće nedostajati u sudaru dva najkvalitetnija tima ove sezone.

"Vidi se da su igrači svjesni važnosti utakmice, tako da mislim da dodatna motivacija neće biti potrebna. Nadam se da ćemo izaći maksimalno i doći do što boljeg rezultata. Svjesni smo s kim igramo. Borac je kvalitetna ekipa, ne samo da su to kroz prvenstvo pokazali, nego cijelo vrijeme u Evropi. Imaju dobar roster, uigranu ekipu, ali i mi smo s razlogom tu gdje jesmo. Nadamo se da će vrijeme biti dobro i da ćemo gledati kvalitetnu utakmicu. Nastojaćemo, kao i u svim utakmicama, da dođemo do bodova. Uvijek najbolje igramo kod kuće i nadamo se velikoj podršci navijača. S njima i bez njih je velika razlika, nadamo se da će nam biti 12. igrač i veliki vjetar u leđa", poručio je Ivanković i pozvao navijače da ispune stadion "Pod Bijelim brijegom" u nedjelju od 19.45.

Na pitanje kakav Borac očekuje u Mostaru, Ivanković je rekao:

"Mi pobjedom dobijamo mnogo toga i napravičemo sve da dođemo do nje. I Borac, kao i mi, ima svoju računicu. Uopšte vodu ne pije teza da je Borac umoran, da su ih izmorile prethodne utakmice. Naprotiv, mislim da su spremni. I u kup utakmici su odmarali određene igrače, tako da su tu u nekoj prednosti. Ipak, mi igramo kod kuće, nastojaćemo da uđemo maksimalno, bez obzira ko je na drugoj strani."

Borcu u posljednje vrijeme ne leži Zrinjski, pa su u duelu sa Mostarcima samo jednom na posljednjih pet mečeva izbjegli poraz.

"Nisam pobornik tradicije, ali to je definitivno tako. U Mostaru smo odigrali dobru utakmicu, u Banjaluci smo izgledali puno bolje po teškom terenu, ali svaka utakmica donosi nešto novo. Tako i ova. Ulog je veliki, možda čak i veći za Borac nego za nas. Vidimo da je atmosfera među igračima pozitivna, svjesni su važnosti i tu ne treba poseban motiv. Da očekujemo da će biti lagano - neće. Ali imamo pravo da se nadamo i vjerujemo da smo favoriti protiv koga god da igramo kod kuće. Tako ćemo se i postaviti od prve minute", jasan je trener Zrinjskog.

Jedan od najboljih igrača Borca Đorđe Despotović je rovit, propustio je dvoboj sa Sarajevom u polufinalu Kupa BiH na "Koševu" (1:0), ali Ivanković smatra da će "crveno-plavi" biti kompletni u nedjelju.

"Manje se zamaram protivnikom i sastavom, više sam orijentisan na svoju ekipu. Neki igrači im nisu ni putovali u Sarajevo, neki su dobili određenu minutažu da dođu do svježine. Sada očekujem Borac u punom sastavu, kvalitetan tim koji zna šta hoće i biće sigurno zahtjevna utakmica, na rezultat. Ko bude spretniji i srećniji, imaće prednost."

David Vuković briljira ove sezone u crveno-plavom dresu, ali Ivanković je posebno izdvojio drugu dvojicu igrača Borca.

"Vuković je jedan od njih. Na bokovima imaju kvalitet, jedan ekstremno brz, jedan ekstremni tehničar. Ipak, po meni su njihove dvije 'osmice', Ogrinec i Savić, najbolji dio ekipe. Taj ofanzivni dio je odličan, ali radili smo i mi i spremali se, imamo svoje adute u napadu, tako da ni njihovoj odbrani neće biti jednostavno. Na nama je da nametnemo svoj ritam i težimo da što prije dođemo do gola i pozitivnog rezultata", zaključio je trener Zrinjskog.

Dodajmo da će izuzetno bitnu utakmicu u borbi za šampionsku titulu suditi najbolji bh. arbitar Irfan Peljto.

Pogledajte fotografije sa prethodnog duela Borca i Zrinjskog, odigranom na Gradskom stadionu u Banjaluci početkom decembra prošle godine. U izuzetno teškim uslovima, gosti su slavili golom Frana Topića i tako ispisali istoriju bh. fudbala nanizavši čak 27 mečeva bez poraza.

