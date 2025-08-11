logo
Rajaković poslao NBA igrača kod Kokoškova: Bivši košarkaš Lejkersa došao u Evroligu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Kol Svajder je novo pojačanje Efesa i igraće u timu Igora Kokoškova. Biće mu ovo prvi put da igra u Evropi.

Kol Svajder u Efesu Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Igor Kokoškov dobio je NBA pojačanje. Novi košarkaš Efesa je Kol Svajder (26). Američki igrač koji pokriva pozicije krila i krilnog centra po prvi put će zaigrati u Evropi i pokušaće da napravi "bum" u Evroligi.

Svajder je rođen 8. maja 1999. godine u Americi, išao je na koledže Vilanova i Sirakjuz i nije odabran na NBA draftu 2022. godine. Lejkersi su mu dali šansu, mada se tu nije pokazao, pa je više vremena proveo u filijali u Razvojnoj ligi. Igrao je još za Majami i Detroit, ali je i tamo više vremena proveo u filijalama nego u prvom timu.

Šansu je dobio i kod Darka Rajakovića u Torontu kada je u martu potpisao desetodnevni ugovor i uspio da se nametne. Dobio je ugovor do kraja sezone i na osam mečeva je davao 7,4 poena, uz 3,1 skok po meču, ali nije došlo do produžetka saradnje.

Nije isključeno ni da je Kokoškov kontaktirao sa sunarodnikom Rajakovićem i dobio informacije o američkom igraču prije potpisa jednogodišnjeg ugovora sa turskim timom.

Tagovi

Efes

