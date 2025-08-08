Efes uzdrmao košarkaško tržište: Kokoškov doveo bivšeg igrača Lejkersa

Bivši selektor Srbije pravi respektabilan tim.

Izvor: EPA/JOHN G. MABANGLO/EPA/TOLGA BOZOGLU

Pojačanja turskog Efesa ovog ljeta prolaze "ispod radara", ali kako javlja poznati košarkaški insajder Mark Stejn, Igor Kokoškov dobija NBA pojačanje. U pitanju je Kol Svider koji je u najjačoj košarkaškoj ligi nosi dresove Toronta, Detroita, Majamija (gdje je igrao sa srpskim asom Nikolom Jovićem) i Los Anđeles Lejkersa.

Nakon što nije izabran na NBA draftu 2022. godine, pridružio se Los Anđeles Lejkersima u Ljetnoj ligi i sa njima potpisao dvosmjerni ugovor, ali je uglavnom vrijeme proveo u njihovom razvojnom timu. Ista sudbina ga je zadesila i u Majamiju i Detroitu gdje je takođe igrao za rezervne timove. Izgleda da je sada došlo vreme da se 26-godišnji bek oproba u Evroligi gde ga čekaju veliki izazovi sa dvostrukim šampionom Evrope.

Sharpshooter Cole Swider is nearing a deal with Anadolu Efes in Türkiye, sources tell@TheSteinLine.



After stints with the Lakers, Heat, Pistons and Raptors, Swider is poised to join the growing number of NBAers moving to the EuroLeague and play for ex-Suns coach Igor Kokoškov.pic.twitter.com/EUs3xniooj — Marc Stein (@TheSteinLine)August 8, 2025

Ponovo je ove sezone igrao Letnju ligu za Lejkerse, ali nije uspio da izbori NBA angažman. Nedavno je meču sa Pelikansima zabeležio učinak od 21 poen i 10 skokova.

To što je Kokoškov godinama radio u NBA, može biti povoljna stvar za njegovo privikavanje pošto nije igrao van Amerike. Efes je prije Svidera doveo Nika Vajlera Beba, Jorgosa Papajanisa, Ajzeu Kordinijea, Davida Mutafa i napravio ozbiljne promjene u timu koji će naredne sezone imati veliki ambicije.