logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Efes uzdrmao košarkaško tržište: Kokoškov doveo bivšeg igrača Lejkersa

Efes uzdrmao košarkaško tržište: Kokoškov doveo bivšeg igrača Lejkersa

0

Bivši selektor Srbije pravi respektabilan tim.

Efes doveo Kola Svidera iz NBA Izvor: EPA/JOHN G. MABANGLO/EPA/TOLGA BOZOGLU

Pojačanja turskog Efesa ovog ljeta prolaze "ispod radara", ali kako javlja poznati košarkaški insajder Mark Stejn, Igor Kokoškov dobija NBA pojačanje. U pitanju je Kol Svider koji je u najjačoj košarkaškoj ligi nosi dresove Toronta, Detroita, Majamija (gdje je igrao sa srpskim asom Nikolom Jovićem) i Los Anđeles Lejkersa.

Nakon što nije izabran na NBA draftu 2022. godine, pridružio se Los Anđeles Lejkersima u Ljetnoj ligi i sa njima potpisao dvosmjerni ugovor, ali je uglavnom vrijeme proveo u njihovom razvojnom timu. Ista sudbina ga je zadesila i u Majamiju i Detroitu gdje je takođe igrao za rezervne timove. Izgleda da je sada došlo vreme da se 26-godišnji bek oproba u Evroligi gde ga čekaju veliki izazovi sa dvostrukim šampionom Evrope.

Ponovo je ove sezone igrao Letnju ligu za Lejkerse, ali nije uspio da izbori NBA angažman. Nedavno je meču sa Pelikansima zabeležio učinak od 21 poen i 10 skokova.

To što je Kokoškov godinama radio u NBA, može biti povoljna stvar za njegovo privikavanje pošto nije igrao van Amerike. Efes je prije Svidera doveo Nika Vajlera Beba, Jorgosa Papajanisa, Ajzeu Kordinijea, Davida Mutafa i napravio ozbiljne promjene u timu koji će naredne sezone imati veliki ambicije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Efes

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC