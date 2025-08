"Poštujemo Partizan i Obradovića": Otkriveni detalji pregovora, evo zašto Bonga nije otišao u Tursku

Generalni menadžer Efesa Ismail Šenol istakao je da klub iz Istanbula zbog poštovanja prema Partizanu nije želio da insistira na dolasku Isaka Bonge.

Generalni menadžer Efesa Ismail Šenol istakao je da tim iz Istanbula nije želio da "ukrade" Isaka Bongu Partizanu. Mada su navijači Partizana poslije ligaškog dijela sezone bili zabrinuti za jednog od najkonstantnijih igrača u timu, sad je sasvim sigurno da će Nijemac ostati u Beogradu.

Kao i u brojnim slučajevima i u ovom je interesovanje Efesa za Bongu ostalo samo u domenima medijskih priča. "Stvar je u tome što mnogo poštujemo Partizan i Željka Obradovića. Sa njim imam i odličan lični odnos. Bonga je imao opciju u ugovoru, tako da smo pitali klub da li trener želi da ga zadrži. Kada su nam rekli "da", odmah smo odustali", rekao je za Meridian.

Pogledaj slike Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 3 / 5 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 5 / 5

"Jasno smo to stavili do znanja i agentu, kako bi i Isak znao. I onda se, kasnije, pojavila vijest da dovodimo Bongu. Nisam želio da se pomisli da radimo nekome iza leđa. Zato sam izašao u javnost. Nikada nismo pričali o Bongi poslije toga i bilo mi je mnogo važno da se to zna", rekao je Šenol.

Bonga je u sezoni za nama prosječno bilježio 7,7 poena i 4,5 skokova uz 1,1 asistenciju po meču u Evroligi, dok je njegov učinak u regionanom takmičenju bio nešto slabiji - 7,4 poena, 4,6 skokova, 1,6 asistencija i skoro jednu ukradenu loptu.