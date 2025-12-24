logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lazar kreće stopama Mihe i Dekija? Odlazi u ekipu iz Rima

Lazar kreće stopama Mihe i Dekija? Odlazi u ekipu iz Rima

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Srpski fudbaler Lazar Samardžić uskoro bi mogao da obuče dres Lacija

Lazar Samardžić na meti Lacija Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski reprezentativac Lazar Samardžić privukao je interesovanje italijanskog velikana. Lacio je zainteresovan za momka rođenog u Berlinu i neće čekati do ljeta, već je interesovanje za Srbina pokazao već u zimskom prelaznom roku.

Nedavno je objavljena nova vrijednost igrača na tržištu, a prema njemu Lazar Samardžić vrijedi 15 miliona evra. Kako pišu italijanski mediji, ispred svih "Gazeta delo sport" Lacio želi Srbina, nakon što je uspio da riješi sve finansijske probleme.

Ovaj medij navodi da Lacio želi Rubena Loftusa Čika, ali će vrlo teško pazariti skupog igrača iz Milana, pa je navedeno da je dostižnija opcija Lazar Samardžić i Atalante.

"Klub iz Bergama je platio Udinezeu 20 miliona evra za njega i očigledno neće prihvatiti ponude niže od toga", navodi se u tekstu o Lazaru Samardžiću koji je odigrao 18 mečeva za Atalantu u tri takmičenja (Liga šampiona, Serija A i Kup Italije) i postigao tri gola i dvije asistencije.

Dodaje se i da će Lacio pokušati da priključi i Fisajoa Dele-Baširua u čitavu razmjenu, kako bi pokušao da snizi cijenu. Takođe, mogla bi se razmotriti i pozajmica sa obaveznom opcijom ljetnog otkupa. Takođe, spominje se i ime Marko Brešanini za kojeg je Lacio takođe zainteresovan, a kojeg je Atalanta dovela prije godinu dana u tim.

Lacio je kroz godine bio dobar domaćin srpskim fudbalerima, veliku karijeru u ovom klubu ostvarili su Siniša Mihajlović, novi trener Crvene zvezde Dejan Stanković, a potom i Aleksandar Kolarov, pa i Sergej Milinković-Savić. 

Lacio je trenutno osmi na tabeli i ka 23 boda i ima skor od šest pobjeda, pet remija i pet poraza. Naredni meč ovaj tim će igrati protiv Udinezea 27. decembra u 18 sati.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lazar Samardžić Lacio Serija A

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC