Lazar kreće stopama Mihe i Dekija? Odlazi u ekipu iz Rima

Srpski fudbaler Lazar Samardžić uskoro bi mogao da obuče dres Lacija

Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski reprezentativac Lazar Samardžić privukao je interesovanje italijanskog velikana. Lacio je zainteresovan za momka rođenog u Berlinu i neće čekati do ljeta, već je interesovanje za Srbina pokazao već u zimskom prelaznom roku.

Nedavno je objavljena nova vrijednost igrača na tržištu, a prema njemu Lazar Samardžić vrijedi 15 miliona evra. Kako pišu italijanski mediji, ispred svih "Gazeta delo sport" Lacio želi Srbina, nakon što je uspio da riješi sve finansijske probleme.

Ovaj medij navodi da Lacio želi Rubena Loftusa Čika, ali će vrlo teško pazariti skupog igrača iz Milana, pa je navedeno da je dostižnija opcija Lazar Samardžić i Atalante.

"Klub iz Bergama je platio Udinezeu 20 miliona evra za njega i očigledno neće prihvatiti ponude niže od toga", navodi se u tekstu o Lazaru Samardžiću koji je odigrao 18 mečeva za Atalantu u tri takmičenja (Liga šampiona, Serija A i Kup Italije) i postigao tri gola i dvije asistencije.

Dodaje se i da će Lacio pokušati da priključi i Fisajoa Dele-Baširua u čitavu razmjenu, kako bi pokušao da snizi cijenu. Takođe, mogla bi se razmotriti i pozajmica sa obaveznom opcijom ljetnog otkupa. Takođe, spominje se i ime Marko Brešanini za kojeg je Lacio takođe zainteresovan, a kojeg je Atalanta dovela prije godinu dana u tim.

Lacio je kroz godine bio dobar domaćin srpskim fudbalerima, veliku karijeru u ovom klubu ostvarili su Siniša Mihajlović, novi trener Crvene zvezde Dejan Stanković, a potom i Aleksandar Kolarov, pa i Sergej Milinković-Savić.

Lacio je trenutno osmi na tabeli i ka 23 boda i ima skor od šest pobjeda, pet remija i pet poraza. Naredni meč ovaj tim će igrati protiv Udinezea 27. decembra u 18 sati.