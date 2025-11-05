Aleksandar Stanković - Lamin Jamal 3:3! Kakva ludnica u Ligi šampiona, pogodio i Lazar Samardžić

Sjajne utakmice i večeras u Ligi šampiona. Veliku pobedu Atalante potpisao je Lazar Samardžić, dok je Aleksandar Stanković bio među boljim akterima Klub Briža protiv Barselone.
Klub Briž je čak tri puta vodio protiv Barselone, na kraju je došao i do četvrtog gola u nadoknadi vremena, ali je VAR spriječio da tri boda ostanu u Belgiji i dosuđen je faul Fermanta.
Na kraju, poslije zaista fantastičnog meča u jednom od najljepših evropskih gradova: Klub Briž - Barselona 3:3!
Sorry but this just is a foul, as much as you might have wanted Barcelona to lose— Rory Talks Football (@Rory_Talks_Ball)November 5, 2025
Szczesny feints the kick, drags it back, and Vermant takes him out whilst making zero contact with the ball. Foul.
pic.twitter.com/V6IABG8qXd
Domaći tim poveo je već u 6. minutu preko Tresoldija, ni sto sekundi kasnije Tores je izjednačio, a rezultat na poluvremenu postavio je Forbs u 17. minutu. U nastavku Barselona prva pogađa preko Lamina Jamala u 61. minutu, potom Forbs u 64. donosi i treće vođstvo Klub Brižu, da bi autogol Colisa u 77. bio i posljednji regularan koji smo vidjeli.
Čitav meč za domaćina odigrao je inače mladi srpski reprezentativac Aleksandar Stanković koji će biti zadovoljan kako je odigrao protiv Lamina Jamala i ponovo je bio jedan od najboljih aktera svog tima.
Večeras smo poslije iznenađenja Pafosa vidjeli i pobjede Galatasaraja nad Ajaksom (3:0), Bajera nad Benfikom (1:0), Intera nad Kairatom (2:1), Mančester sitija nad Dortmundom (4:1) i Njukasla nad Bilbaom (2:0), dok je jedini gol u trijumfu Atalante protiv Marseja (1:0) postigao Lazar Samardžić.
November 5, 2025
