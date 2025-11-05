logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Aleksandar Stanković - Lamin Jamal 3:3! Kakva ludnica u Ligi šampiona, pogodio i Lazar Samardžić

Aleksandar Stanković - Lamin Jamal 3:3! Kakva ludnica u Ligi šampiona, pogodio i Lazar Samardžić

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Sjajne utakmice i večeras u Ligi šampiona. Veliku pobedu Atalante potpisao je Lazar Samardžić, dok je Aleksandar Stanković bio među boljim akterima Klub Briža protiv Barselone.

Aleksandar Stankovic I lazar Samardzic u ligi sampiona Izvor: Belga / ddp USA / Profimedia

Klub Briž je čak tri puta vodio protiv Barselone, na kraju je došao i do četvrtog gola u nadoknadi vremena, ali je VAR spriječio da tri boda ostanu u Belgiji i dosuđen je faul Fermanta.

Na kraju, poslije zaista fantastičnog meča u jednom od najljepših evropskih gradova: Klub Briž - Barselona 3:3!


Domaći tim poveo je već u 6. minutu preko Tresoldija, ni sto sekundi kasnije Tores je izjednačio, a rezultat na poluvremenu postavio je Forbs u 17. minutu. U nastavku Barselona prva pogađa preko Lamina Jamala u 61. minutu, potom Forbs u 64. donosi i treće vođstvo Klub Brižu, da bi autogol Colisa u 77. bio i posljednji regularan koji smo vidjeli. 

Čitav meč za domaćina odigrao je inače mladi srpski reprezentativac Aleksandar Stanković koji će biti zadovoljan kako je odigrao protiv Lamina Jamala i ponovo je bio jedan od najboljih aktera svog tima.

Večeras smo poslije iznenađenja Pafosa vidjeli i pobjede Galatasaraja nad Ajaksom (3:0), Bajera nad Benfikom (1:0), Intera nad Kairatom (2:1), Mančester sitija nad Dortmundom (4:1) i Njukasla nad Bilbaom (2:0), dok je jedini gol u trijumfu Atalante protiv Marseja (1:0) postigao Lazar Samardžić.



BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:06
Delije na meču Pafos - Crvena zvezda
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Liga šampiona Aleksandar Stanković Lamin Jamal Lazar Samardžić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC