Crvena zvezda sa ovim sastavom ide na Lil: Vladan Milojević traži 11 gladnih gladijatora

Poznato je u kom sastavu će Crvena zvezda igrati protiv Lila i tražiti svoju prvu pobjedu u Ligi Evrope ove sezone.

Crvena zvezda je u velikoj krizi i nema nimalo lak zadatak da se "izvuče" iz nje. Lil dolazi na stadion "Rajko Mitić" i biće Zvezdin izazivač u četvrtak od 18.30, pa ćemo vidjeti da li je Vladan Milojević uspio da pronađe dobitnu formulu da ipak poslije četiri vezane utakmice bez pobede prekine crnu seriju.

Već sada je jasno da je iza kriza Milojevićeve ekipe - upravo njegov status. Pisalo se da će na klupu Srbije, potom je utisak da ga je Zvezda već smijenila i da će ga Albert Rijera naslijediti od zime, a njegova burna reakcija na konferenciji za medije uoči meča s Lilom govori da se nije predao. Ne da odustaje od borbe sa Rijerom, nego da ne odustaje od započetog posla, kao da želi da u što boljem svetlu završi svoj mandat.

Šta je Milojević spremio u odbrani za Lil?

Najavio je Vladan Milojević da je ovo trenutak da se "zbiju redovi" i od svojih najiskusnijih igrača je zatražio da pokažu zube. Na raspolaganju nema samo Zarića i Babike, na treninge se vratio Miloš Veljković, tako da postoji nekoliko dilema oko sastava za Lil.

Najviše ih je u odbrani, gdje je jedino "zakucan" golman Mateus - možda i najbolja karika Crvene zvezde ove sezone. Iako baš ne blistaju, oko bekova ne bi trebalo da bude dileme i tu očekujemo Seola i Tiknizjana, dok za štoperski tandem - teško je reći ko je najbolji u ovom trenutku. Svi su pravili krupne greške, ali Vladan Milojević mora nema bolje, tako da će najvjerovatnije i ovog puta izabrati Rodrigaa i Učenu.

Vezni red - mora najjači tim

Gubila je Zvezda prethodne utakmice i zbog lošeg izdanja veznog reda i ovoga puta tu ne smije da bude greške. Utisak je da će na klupu Timi Maks Elšnik, a da će prednost dobiti Tomas Hendel i Rade Krunić. Ispred njih očekuje se da deluje talentovani Vasilije Kostov, dok će po bokovima zaigrati Mirko Ivanić i Nemanja Radonjić.

Ni njih dvojica nisu u naročito pohvalnoj formi, posebno kada je Evropa u pitanju, a ovoga puta će morati da pokažu zube jer za njih Vladan Milojević i nema alternativu.

Marko Arnautović se pita

Nije ga bilo u Novom Sadu, sam je tražio da počne meč u Surdulici, ali znamo da je došao zbog Evrope. Sada je na njemu da pokaže da nije bez razloga prošlu sezonu proveo u redovima finaliste Lige šampiona. Marko Arnautović se pita.

"Očekujem od Marka Arnautovića da pokaže karakter i on ima veliki potencijal da okupi momke oko njega. Tu je i Rade, igrači iz jakih liga i klubova. Nije im strana ova vrsta pritiska, ovde je samo intenzitet tog pritiska nenormalan", rekao je Vladan Milojević pred utakmicu s Francuzima.

Dakle, da rezimiramo, ovo je očekivani sastav Crvene zvezde za Lil: Mateus - Seol, Rodrigao, Učena, Tiknizjan - Krunić, Hendel, Ivanić, Kostov, Radonjić - Arnautović

