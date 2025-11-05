logo
Pafos izbacio Zvezdu i ne šali se u Ligi šampiona: Ovako se igra u eliti protiv velikana

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Kiparski prvak Pafos ostvario prvu pobjedu u Ligi šampiona u istoriji.

Pafos pobijedio Viljareal u Ligi šampiona Izvor: KOSTAS PIKOULAS / imago sportfotodienst / Profimedia

Pafos je napravio veliko iznenađenje u kvalifikacijama za Ligu šampiona kada je izbacio Crvenu zvezdu i odlučio je da se ne zaustavi samo na tome. Kiparski prvak igra jako dobro u eliti i večeras je ostvario prvu pojbedu u istoriji u najtežem evropskom takmičenju.

Iako ne igra ni na svom stadionu u Pafosu, kiparski prvak je savladao Viljareal u Limasolu 1:0 (0:0) golom Lukasena u 47. minutu. 


Znamo da je Viljareal sjajan ove sezone u španskom prvenstvu, odlično ih vodi Marselino, međutim Pafosu nisu uspjeli na kraju da uzmu ni bod. Uvodio je u igru i Morena, Solomona, Oluvasejia, ali to nije uspjelo da promeni situaciju na terenu gdje je dominirao samo jedan tim.

Tako je Pafos došao do pet bodova u četiri kola Lige šampiona, ima pobedu, dva remija i poraz, tako da je trenutno u grupi timova koji imaju "prolaz" u drugu fazu takmičenja, za razliku od Viljareala koji ima jedan bod.

Takođe, danas smo vidjeli još jedno iznenađenje - Karabag i Čelsi su remizirali 2:2, a gol za azerbejdžanski klub dao je i crnogorski reprezentativac Marko Janković - inače nekadašnji član Partizana. Oba kluba inače imaju po sedam bodova u dosadašnjem dijelu Lige šampiona.

