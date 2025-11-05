logo
Problemi za Spaletija: Povrijeđen Dušan Vlahović, upitan za veliki derbi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Srpski napadač postigao je gol u remiju protiv Sportinga (1:1), a u finišu meča zbog povrede je sam zatražio izmjenu.

Dušan Vlahović Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski napadač Dušan Vlahović postigao je gol, ali nije to bio dan koji bi se mogao nazvati pozitivnim. Ne samo zato što Juventus nije uspio da savlada Sporting, (meč na "Aljianc stadionu" završio rezultatom 1:1), nego je zaradio i povredu zbog koje je ranije morao da napusti teren.

Vlahović je ostao na terenu 83 minuta, a zatim ga je Lućano Spaleti zamijenio: naizgled čudan potez trenera, koji ga je izvukao iz igre i ubacio Vasilija Adžića, ostavljajući ekipu praktično bez klasične "devetke".

Ali, iza izmjene stajao je fizički problem: povreda je spriječila Vlahovića da ostane na terenu do kraja, piše "Gol".

Vlahovićeva povreda

Nelagodnost koju je Vlahović osjetio je mišićne prirode – konkretno u fleksoru. To je sam napadač Juventusa objasnio za "Skaj" nakon utakmice, posebno u razgovoru s Alesandrom del Pjerom, kojeg je nazvao "legendom", a koji je bio iznenađen zbog Spaletijeve odluke da ga zamijeni.

"Osjetio sam mali bol u fleksoru i sam sam tražio izmjenu. Ne znam da li bi me trener svakako izvadio ili ne. Žao mi je što nisam mogao da završim utakmicu, ali osjetio sam taj problem. Sada se to osjeća jer tokom priprema nisam mnogo igrao, čas sam igrao, čas nisam, i sigurno mi još malo fali da bih imao punih 90 minuta. Ali dajem sve od sebe, 100 odsto, i žao mi je što nisam mogao pomoći timu do posljednjeg minuta da pobijedi."

Izvor: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

Upitan za derbi

Za samo četiri dana, u subotu, 8. novembra, igra se gradski derbi između Juventusa i Torina. Stanje Vlahovića biće praćeno kako bi se procijenila ozbiljnost problema koji je osjetio pred kraj utakmice.

Trenutno, Vlahović se smatra upitnim za derbi. Ostaje da se vidi da li je taj "bol u fleksoru" prolazan ili će, kao i prošle godine, dovesti do njegovog odsustva.

"Nadam se da će već od subote biti drugačije", rekao je Vlahović za "Skaj".

