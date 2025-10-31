"Nisam dobio nikakvo uputstvo za Vlahovića": Spaleti preuzeo Juventus i odmah sve jasno rekao o Srbinu

Novi trener Juventusa Lućano Spaleti je za sada zadovoljan Dušanom Vlahovićem. Vidjećemo da li to znači i da će u nedjelju on početi meč.

Igor Tudor je poslije očajnog starta sezone dobio otkaz, a novi trener Juventusa postao je Lućano Spaleti. Iskusni stručnjak koji iza sebe ima osvojenu titulu sa Napolijem debitovaće protiv Kremonezea, a videćemo da li će taj meč u startnoj postavi krenuti Dušan Vlahović.

"Dušan? Razgovarali smo. Nisam dobio nikakva naređenja ili uputstva kako da radim sa njim. Vidim šta radi, njegov odgovor, njegove namjere. Osvrt na prethodnu utakmicu daje mi vrlo jasnu sliku. Takvo ponašanje postavlja stvari na mjesto. Odigrao je vrhunski meč", rekao je Spaleti.

Nada se Spaleti uprkos jako lošem startu i tome što je Juventus trenutno te sedmi sa šest bodova manje od Napolija i Rome na vrhu tabele da njegova ekipa može da se vrati u trku za titulom.

"Da, nadam se da ćemo se vratiti u trku za Skudeto. Pričali smo juče o tome u svlačionici. Moramo da ciljamo sam vrh. Ostalo nam je 29 utakmica, a to je mnogo. Vidio sam najrazličitije stvari za tridsetak godina u poslu. Sada sam gotovo na dnu, jer sam starija osoba, ali ne vidim zašto bih se zadovoljio..."

Pohvalio Tudora

"Divan je osjećaj biti u Juventusu. Svi znamo istoriju i organizaciju ovog kluba, da su očekivanja visoka. Presudila je želja da vratim Juventus na top nivou, prije nego da se iskupim za kraj u reprezentaciji. Poštujem Tudorov rad koji pozdravljam. Igor je divna osoba i veliki profesionalac. Siguran sam da ću pronaći tim u dobrom mentalnom stanju i kondiciji zbog profesionalizma mog prethodnika", rekao je on.