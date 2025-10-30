Zvanično - Juventus ima novog trenera!

Lučano Spaleti novi je trener bjanko-nera.

Juventus je ovog četvrtka potvrdio imenovanje Lučana Spaletija za novog trenera!

Na mjestu stratega iskusni Italijan će zamijeniti Igora Tudora, koji je smijenjen prije nekoliko dana nakon niza loših rezultata, a sa torinskim klubom je dogovorio, za početak, saradnju do kraja sezone. Postoji, takođe, i mogućnost saradnje u slučaju da bjanko-neri pod njegovom komandom izbore plasman u Ligu šampiona.

Prema navodima italijanskih medija, Spaleti će do kraja takmičarske godine inkasirati oko tri miliona evra.

Juventus, podsjetimo, prije odlaska Igora Tudora nije trijumfovao na osam utakmica zaredom (pet remija i tri poraza). Neslavni niz je prekinut tokom ove sedmice, kada je "stara dama" trijumfovala nad Udinezeom rezultatom 3:1, u devetom kolu Serije A.

Predvodeći brojne klubove tokom bogate trenerske karijere, Spaleti je najveći uspjeh ostvario sa Napolijem, sa kojim je 2023. osvojio Skudeto, i Zenitom, kojeg je odveo do dva trofeja u ruskoj Premijer ligi, ali i do jednog pehara u Kupu i Superkupu.

Kao trener Rome, osvojio je dva Kupa i jedan Superkup Italije, a predvodio je još i Empoli, Sampdoriju,. Veneciju, Udineze, Ankonu, Inter i reprezentaciju Italije.

