Dušan Vlahović dobija novog trenera: Odmah zvali provjerenog šampiona Italije

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Srpski napadač Dušan Vlahović će dobiti i četvrtog trenera u Juventusu.

Lučano Spaleti postaje novi trener Juventusa Izvor: Giuseppe Maffia / Alamy / Profimedia

Juventus je smijenio Igora Tudora poslije vrlo loših rezultata ove sezone i trenutno je u potrazi za novim trenerom. Spominjala su se već razna imena, ali čini se da je na "pol" poziciji trenutno Lučano Spaleti, nekadašnji selektor Italije.

Iako je tražio bogat ugovor, a Juventus mora da nastavi da plaća i bivše trenere Motu i Tudora do 2027. godine. Svjesni su u Torinu da moraju to da prihvate ako žele da izađu iz krize. Zato kako prenosi "Skaj Sport" već postoji usmeni dogovor, pa bi vrlo brzo trebalo da dođe i do ozvaničena saradnje.

"Osjećam se dobro, spokojno čekam razrješenje. Imam ambiciju da postavim stvari na svoje mjesto. O Tudoru mogu da govorim samo u superlativima, on je ozbiljan i strastven čovjek. Ko god ga zamijeni, imaće sreće, jer će zateći dobar tim", rekao je Spaleti.

Vidjećemo da li će njegov potencijalni dolazak promijeniti nešto za Dušana Vlahovića koji je opet zapao u krizu. Nakon dobrog početka sezone, opet je uslijedio niz utakmica u kojima nije bio strijelac i minutaža mu nije bila konstantna, a ovo će mu biti četvrti trener u Juventusu za četiri godine.

Lučano Spaleti djeluje da bi mogao da bude po njegovom ukusu, a znamo ga najviše kao trenera Rome, Zenita, Intera i Napolija, s kojim je osvojio titulu 2023. godine.

