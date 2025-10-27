logo
Juventus plaća Tudoru 11.000.000 evra samo da ode: Maltretirao Vlahovića, pa to naplatio kao nikad

Juventus plaća Tudoru 11.000.000 evra samo da ode: Maltretirao Vlahovića, pa to naplatio kao nikad

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Poslije čudnog odnosa sa Dušanom Vlahovićem u kome je uglavnom Srbina zvao da ga spasava kada ne ide, Igor Tudor je dobio otkaz u Juventusu. I sada će to debelo da naplati.

Juventus Igoru Tudoru mora da plati 11 miliona evra Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Igor Tudor je dobio otkaz u Juventusu i sada "stara dama" bira između dva kandidata za klupu. Ipak, nakon odlaska poslije tri uzastopna poraza neće prestati muke Juventusa sa Tudorom. Kako javlaju strani mediji, klub iz Torina moraće debelo da plati taj rastanak. 

Nakon što je kao prelazno rješenje izborio mjesto u Ligi šampiona, Tudor je dobio dugogodišnji ugovor u Torinu, a sada će mu isplatiti sve do kraja. Nakon što su prethodnom treneru Tijagu Moti isplatili 16.300.000 evra, Tudoru će dati tek nešto malo manje. 

Hrvatski stručnjak je imao neto platu od 3.000.000 evra godišnje, to znači da će do kraja ugovora dobiti oko 11.000.000 evra. I to samo on, tu se ne računa i kompletan stručni štab koji će takođe dobiti odštetu.

Na sve to, već dva trenera koji dobijaju ogroman novac, Juventus će morati da doda i trećeg koji će ubuduće voditi tim. 

Tagovi

Juventus Serija A Igor Tudor

