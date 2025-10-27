Juventus bira između dva trenera: Jedan tetovrirao grb rivala, drugi izvadio "staru damu" iz Serije B

Poslije otkaza za Igora Tudora dvije su opcije za novog trenera Juventusa. Jedna je Lućano Spaleti, a druga Rafaele Paladino.

Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Igor Tudor je dobro završio prošlu sezonu, a onda je vezanim porazima od Koma, Real Madrida i Lacija sebi praktično uručio otkaz. Sada su dvije opcije pred upravo, a od toga jedan trener ima istetoviran grb Napolija na koži, a drugi je za Juventus igrao u Seriji B.

Prema informacijama koje prenose brojni talijanski izvori, uključujući Fabrizija Romana i Matea Moreta, najizgledniji kandidati za preuzimanje klupe su Lućano Spaleti i Rafaele Paladino. Spaletti je slobodan od juna, kada je smijenjen s pozicije selektora italijanske reprezentacije, dok je Paladino na kraju prošle sezone 2024./25. sporazumno napustio klupu Fiorentine.

Spaleti - zvučniji, ali sa tetovažom

Napoli boss Luciano Spalletti, at the age of 64, has got his very first tattoo which celebrates their Serie A title win



As first tattoos go, it's not a bad one to getpic.twitter.com/JZ5tXYBBk3 — SPORTbible (@sportbible)May 26, 2023

Lućano Spaleti je posljednji posao imao kao selektor Italije, a godinama je u Seriji A. Nakon skromne igračke karijere u kojoj je dogurao do Specije i Empolija vodio je Empoli, Veneciju, Sampdoriju, Udineze, Ankonu prije prvog velikog posla u Romi. Bio je trener Zenita, Intera, a sa Napolijem je osvojio Seriju A poslije 33 godine čekanja. Nakon toga je istetovirao grb Napolija, što se sigurno neće svidjeti navijačima Juventusa.

Rafaele Paladino - heroj Serije B

Rafaele Paladino je kao klinac došao u Juventus, ali je uglavnom išao na pozajmice. Kada je klub izbačen u Seriju B 2006. godine se vratio i bio je dio tima koji je "staru damu" uspio da vrati u najviši rang. Nakon toga je odigrao samo još sezonu u Juventusu. Otišao je u Đenovu, igrao za Parmu, Krotone i Speciju. Ima tri nastupa za nacionalni tim, a kao trener je do sada vodio Moncu i Fiorentinu.