logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Juventus bira između dva trenera: Jedan tetovrirao grb rivala, drugi izvadio "staru damu" iz Serije B

Juventus bira između dva trenera: Jedan tetovrirao grb rivala, drugi izvadio "staru damu" iz Serije B

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Poslije otkaza za Igora Tudora dvije su opcije za novog trenera Juventusa. Jedna je Lućano Spaleti, a druga Rafaele Paladino.

rafaele paladino Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Nakon otkaza za Igora Tudora Juventus ima dvije opcije za novog trenera. Jedna je Lućano Spaleti, a druga Rafaele Paladino i u narednim danima ćemo znati za koga se uprava "stare dame" odlučila.

Igor Tudor je dobro završio prošlu sezonu, a onda je vezanim porazima od Koma, Real Madrida i Lacija sebi praktično uručio otkaz. Sada su dvije opcije pred upravo, a od toga jedan trener ima istetoviran grb Napolija na koži, a drugi je za Juventus igrao u Seriji B. 

Prema informacijama koje prenose brojni talijanski izvori, uključujući Fabrizija Romana i Matea Moreta, najizgledniji kandidati za preuzimanje klupe su Lućano Spaleti i Rafaele Paladino. Spaletti je slobodan od juna, kada je smijenjen s pozicije selektora italijanske reprezentacije, dok je Paladino na kraju prošle sezone 2024./25. sporazumno napustio klupu Fiorentine.

Spaleti - zvučniji, ali sa tetovažom

Lućano Spaleti je posljednji posao imao kao selektor Italije, a godinama je u Seriji A. Nakon skromne igračke karijere u kojoj je dogurao do Specije i Empolija vodio je Empoli, Veneciju, Sampdoriju, Udineze, Ankonu prije prvog velikog posla u Romi. Bio je trener Zenita, Intera, a sa Napolijem je osvojio Seriju A poslije 33 godine čekanja. Nakon toga je istetovirao grb Napolija, što se sigurno neće svidjeti navijačima Juventusa. 

Rafaele Paladino - heroj Serije B

Rafaele Paladino je kao klinac došao u Juventus, ali je uglavnom išao na pozajmice. Kada je klub izbačen u Seriju B 2006. godine se vratio i bio je dio tima koji je "staru damu" uspio da vrati u najviši rang. Nakon toga je odigrao samo još sezonu u Juventusu. Otišao je u Đenovu, igrao za Parmu, Krotone i Speciju. Ima tri nastupa za nacionalni tim, a kao trener je do sada vodio Moncu i Fiorentinu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lućano Spaleti fudbal Serija A Juventus

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC