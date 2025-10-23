Igor Tudor pohvalio Srbina nakon poraza Juventusa u Madridu: "E, zato je Dušan Vlahović poseban"

Igor Tudor poslije poraza Juventusa pohvalio je igru Dušana Vlahovića.

Juventus je upisao još jedan poraz i gotovo izvesno postaje da je ovo početak kraja Igora Tudora na klupi Juventusa. Hrvatski stručnjak, najprije je dobio rok da u naredna tri meča donese isto toliko pobjeda, potom u naredna dva, ali umjesto toga "stara dama" vezala je dva izgubljena meča. Udio u porazu tima imao je i Dušan Vlahović koji je imao priliku na stadionu "Santijago Bernabeu" sruši najslavniji klub na svijetu.

"Odigrali smo meč za koji smo se spremali do posljednjeg detalja. Zaslužili smo bolje, barem gol. Razočarani smo, ali ekipa je odgovorila. Nije lako pružiti ovakav nastup na Bernabeu i možda smo mogli bolje da upravljamo posjedom lopte, ali protiv njih nikada nije lako", započeo je Tudor na konferenciji za medije poslije poraza od 1:0 u Madridu.

"Rezultat je uvijek važan, ali mislim da je tim bio dobar. Samo je nedostajao gol, koji bi sve promijenio. Ekipi je bila potrebna utakmica ovog nivoa protiv teškog protivnika. I dalje je prisutno neko žaljenje, ali i pozitivna osjećanja. Gledamo u budućnost sa samopouzdanjem", konstatovao je Hrvat.

Šta je Tudor rekao o Dušanu Vlahoviću?

Dušan Vlahović je u 50. minutu imao priliku da zatrese mrežu domaćina. "Dušan je odigrao sjajan meč, kako u pogledu posvećenosti, tako i u pogledu lucidnosti. Čak i u svojoj najvećoj šansi, ostao je fokusiran i dobro se snašao", bio je jasan Tudor.

"Uvijek želimo da damo sve od sebe. Imamo dva remija protiv Viljareala i Borusije, a ovdje smo znali da ćemo patiti. Ali sada sve zavisi od nas", dodao je strateg Juventusa.

