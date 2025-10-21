Igor Tudor dobio ultimatum: Juventus donio odluku, postoji samo jedan način da ostane trener

Igor Tudor dobio je novu šansu - njegova sudbina zavisiće od naredna dva meča.

Na klupi Juventusa sve je napetije. Igor Tudor našao se pod pritiskom nakon lošeg ulaska u sezonu, a posebno nakon poraza od Koma. Loše sprovedene izmjene koštaće Hrvata mjesta na čelu ekipe, a prema pisanju italijanskih medija čelnici torinskog kluba već razmišljaju o mogućoj promjeni na klupi. Kao glavni kandidat spominje se Rafaele Paladino - bivši igrač Juventusa koji dobro poznaje okruženje u ovom klubu. Ipak, Tuderu se ostavlja mogućnost da u naredna dva meča pokaže bolje izdanje.

Već su italijanski mediji govori o potencijalnom odlasku Hrvata, navodno je tada bio uslov da ne doživi poraz u naredna tri meča - Komo, Real Madrid i Lacio - a "stara dama" to je učinila već u prvom susretu, kad je Komo slavio 2:0 na domaćem terenu. Zbog toga "Tutosport" navodi da je u Milanu već održan sastanak, a na večeri je bio Paladino i sportski direktor Juventusa Fransoa Modesto.

Isti list otkrio je da je, s druge strane, Tudor imao sastanak sa izvršnim direktorom Damijenom Komolijem, a tema sastanka bila su taktička pitanja i moguće prilagođavanje sistema igre. Navodno je Komoli predložio prelazak na formaciju s četiri odbrambena igrača, ali je Tudor odbio tu ideju i tada je poručio da želi da ostane vjeran svojoj fudbalskoj filozofiji.

Tudor je spreman na manje promjene, ali ne i na potpuno odricanje od svojih principa, navode tamošnji mediji. Ovakav stav mogao bi dodatno da zakomplikuje već lošu poziciju Igora Tudora i Juventusa. Na ruku Hrvatu ne ide činjenica da je pred njim i vrlo teška nedelja - gostovanje Real Madridu, a onda i meč protiv Lacija u Seriji A. U slučaju da se neuspjesi ponove, Tudor će gotovo sigurno biti zamijenjen.

Nakon što je Juventus doživio bolan poraz u Seriji A, ujedno prvi od kraja aprila, Tudor je rekao: "Nismo ništa posebno mijenjali, mislim da je obrana s četvoricom bila ispravna odluka. Bili smo opasni, dolazili smo blizu kaznenog prostora, ali nam je falio taj završni pas. Kasnije sam pokušao s dva napadača, ali je drugi gol je odlučio utakmicu", rekao je hrvatski trener.

Tudor je preuzeo Juventus 23. marta, a do sada je ekipu vodio u 22 utakmice, ostvarivši 10 pobjeda, osam remija i četiri poraza.

Ko bi još mogao da zamijeni Tudora?

Pored Paladina, navode se još dva imena. Navodno klub ima u vidu Roberta Manćinija i Lućana Spaletija. Međutim, Tudor je dobio mogućnost da učinak popravi u naredna dva meča, te nijedno od ovih imena nije dobilo zvaničnu ponudu, tvrdi "Tutosport". Strpljenje kluba je i dalje jako, ali poruka je jasna - naredne dvije utakmice odrediće budućnost Hrvata.