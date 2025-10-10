Sergej Milinković Savić odbio 70.000.000 evra? Srbinu dosta arapskih para, hoće u velikana iz Italije

Navodno se Sergej Milinković Savić razmišlja da odbije ponudu Al Hilala vrijednu 70.000.000 evra kako bi prešao u Juventus.

Otjerao je Al Hilal Aleksandra Mitrovića, ali kada je u pitanju Sergej Milinković Savić očigledno ne planiraju rastanak. Srpski vezista je ključni igrač tima i sada je dobio ogromnu ponudu za nastavak saradnje. Ipak, problem pravi Juventus.

"Stara dama" je još u vremenu kada je Millinković-Savić nastupao za Lacio željela da ga dovede, a sada je spreman tim iz Torina da konačno pojača vezni red Srbinom. Zbog toga je pred velikom odlukom nekadašnji reprezentativac Srbije, da li uzeti arapske milione ili se vratiti na top nivo fudbala.

Šta nudi Al Hilal?

Navodno Al Hilal koji je do sada 30-godišnjem vezisti davao 10.000.000 evra godišnje sada bi mu za trogodišnju saradnju isplatio 70.000.000. Korpulentni vezista je dos ada na 107 mečeva za Al Hilal dao 32 gola, osvojio je jednu titulu, kup i dva superkupa.

Šta nudi Juventus?

Daleko je Juventus od toga da može da pruži bilo kakvu sličnu finansijsku ponudu Sergeju, ali nudi mu povratak u Italiju i igranje evropskih takmičenja. Što se tiče sredine veze klub tu ima kapitena Manuela Lokatelija, Kefrena Tirama, Vestona Mekenija i Fabija Miretija uz nešto ofanzivnije Vasilija Adžića i Teuna Kopmajnersa. Vidjećemo umjesto koga planiraju u timu u Juventusu da stave Sergeja Milinkovića Savića.

