Sergej Milinković-Savić se vraća u Evropu: Svi mislili "penzija" kad je otišao, a evo ko ga traži

Sprema se veliki transfer Sergeja Milinković-Savića i povratak u Evropu iz Saudijske Arabije.

Srpski fudbaler Sergej Milinković-Savić mogao bi da se vrati u Evropu idućeg ljeta kada mu istekne ugovor sa Al Hilalom iz Saudijske Arabije. Iako se činilo da je SMS sebi odredio "penziju" kada je prije dvije godine otišao u Aziju, čini se da njegove igre i dalje prate vrhunski klubovi i da ga žele, kao dok je igrao za Lacio.

Prema informacijama italijanskog "Tutosporta", Juventus planira da mu ponudi ugovor i nada se da će uspjeti da ga ubijedi da se vrati u Italiju u ljeto 2026. godine, pošto se za sada ni Al Hilal ne oglašava oko novog ugovora.

Dobro je poznato da je Milinković-Savić dobio ogroman ugovor u Saudijskoj Arabiji kojim je obezbijedio generacije i generacije svoje porodice, a poslije toga bi - baš zbog dobrih igara na FIFA Svjetskom klupskom prvenstvu - mogao da u tridesetim dobije šansu u jendom od najboljih klubova u istoriji.

Juventus godinama "kupi" fudbalere kojima ističu ugovori i zato se namjerio na Sergeja Milinković-Savića, a vidjećemo da li će u Torinu zateći Filipa Kostića i Dušana Vlahovića koji su već duže vrijeme na izlaznim vratima.

Podsjetimo, prethodno se Al Hilal "riješio" Aleksandra Mitrovića što samo pokazuje da i Arapi rade bez bilo kakvih emocija.

Koliku platu ima Sergej Milinković-Savić?

Prema informacijama specijalizovanih portala, Sergej Milinković-Savić godišnje zarađuje 15.540.000 evra, što će reći da će za tri sezone u Al Hilalu inkasirati preko 45 miliona evra neto.

U dresu Al Hilala odigrao je 100 utakmica i zabilježio je 29 golova i 25 asistencija.