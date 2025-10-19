Tudoru se ne piše dobro: Juventus nakon četiri remija poražen od Koma

Juventus u posljednjih šest utakmica u svim takmičenjima ima pet remija i jedan poraz.

Nakon četiri vezana u Seriji A, fudbaleri Juventusa doživjeli su i poraz! "Stara dama" je prvi poraz, ne samo u novoj sezoni, već od aprila mjeseca, doživjela na gostovanju kod Koma rezultatom 2:0.

Domaći tim poveo je u 4. minutu. Nakon kratko izvedenog kornera, lopta se vratića do Paza koji maestralni ubačajem pronalazi Kemfa na drugoj stativi, a Nijemcu nije bilo teško da pogodi iz ove sitaucije.

Rezultat se nije mijenjao sve do 79. minuta kada je danas odlični Paz pogodio i donio svome timu vrijedna tri boda.

Ovaj rezultat mogao bi biti koban po Igora Tudora, čija je budućnost na klupi Juventusa sada već ozbiljno ugrožena. Italijanski novinar Mateo Moreto gostujući u emisiji kod Fabricija Romana naglasio je da je Igor Tudor pod pritiskom i da će mu ova i naredna utakmica protiv Reala iz Madrida biti ključne.

"Što se tiče Juventusa i budućnosti Igora Tudora, već sam ranije otkrio neke detalje. Podsjećam da sam tada naglasio kako je Tudorov rad pod lupom. Tudorov rad i dalje se pomno prati, a njegova budućnost u klubu biće jasno oblikovana u nadolazećim nedjeljama. Naravno, sve zavisi od rezultata, kao i kod svakog trenera, ali mogu da kažem da će utakmice protiv Koma, Real Madrida i Lacija biti presudne za razvoj situacije i Tudorovu budućnost na klupi Juventusa", naglasio je Moreto.

Dušan Vlahović ušao je u igru tek u 77. minutu.