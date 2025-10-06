"Nije čudo što Hrvatu zviždi cijeli stadion": Vlahović mu na klupi i svi se okrenuli protiv njega

Trener Juventusa Igor Tudor na udaru navijača zbog loših igara i čudnih odluka.

Trener Juventusa Igor Tudor izviždan je poslije remija protiv Milana (0:0) prethodne noći na "Alijanc stadionu", a ni ovoga puta Dušan Vlahović nije počeo utakmicu za "staru damu" iako je u odličnoj formi. Tudor ga je totalno "isjekao" minutažom nakon što je postigao dva gola i imao asistenciju u remiju protiv Dortmunda (4:4), kada je sve to uradio za pola sata, tako da je protiv Verone imao 57 minuta, protiv Atalante 33, Viljareala pet, a protiv Milana čitava 23.

"Juventus izgleda kao ekipa Tijaga Tudora: sa lošom igrom, bez sigurnosti, mnogo remija i čak osam različitih postava u osam utakmica i sumnjivim izmjenama. Juve nije pobijedio od 13. septembra, a šta se promijenilo u odnosu na Juventus Tijaga Mote? Ništa. Zato su se na kraju sa tribina čuli zvižduci", piše "Gazeta delo Sport" i poredi Tudora sa bivšim trenerom Motom.

"Juventus u pet uzastopnih remija nije pokazao nikakav napredak u igri, niti makar taktički identitet na terenu. Tudor i dalje više vjeruje Džonatanu Dejvidu, koji je, kao i protiv Viljareala, promašio zicer, dok je Vlahović na klupi. Najbolji igrač bio je Konseisao, koga je Tudor prerano izvadio iz igre", zaključuje se u oštrom tekstu koji najavljuje teške dane za Tudora pošto će uskoro početi i da se priča o otkazu.

Što se tiče samih kritika na stadionu, Igor Tudor pravio se da nije čuo zvižduke, ali malo ko mu je povjerovao u ove riječi: "Ušao sam brzo u svlačionicu i nisam čuo".

Takođe, objasnio je da je Konseisaa zamijenio jer je umoran, dok će razmisliti o igri sa dva špica, ali i dalje nije siguran u to...

Podsjetimo, Dušan Vlahović je ove sezone postigao šest golova za Juventus iako je otpisan.