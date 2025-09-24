Mesecima napadao Vlahovića, sad se oglasio zbog Hrvata: "On priča kao u kafiću, nije ga briga za novinare"

Antonio Kasano je konačno našao nekoga ko mu se dopada u Juventusu - Igora Tudora.

Izvor: EPA/SERENA CAMPANINI

Antonio Kasano je sada već poznat po stalnim kritikama Dušana Vlahovića, a sada je ipak nahvalio Juventus. Sviđa mu se kako tim do sada vodi bivši hrvatski fudbaler, a sada trener Igor Tudor. Ipak imao je da kaže i koju lošu o igračima Juventusa, prije svega o Teunu Kopmajnersu.

Poslije remija sa Veronom 1:1 istakao je da vidi napredak u igri Juventusa, ali prije svega napadači nisu po njegovom ukusu. Ni Luis Openda, ni Džonatan Dejvis.

"Iako je Juve odigrao remi u Veroni, to nije za odbaciti nakon dvije teške utakmice. Vidim da tim ima identitet. Trener je ekipi dao dušu, dao je identitet, unio osobnost i rad. Ali i igrači koje je klub doveo moraju da daju svoj doprinos. Davide, doveden si, pokaži nešto. Openda, pokreni se", rekao je, pa udario po Kopmajnersu.

"Plaćen je 60 miliona, a igra kao da se boji. Ako se boji, neka ide da igra za U-23 ili neka ostane kući. U sredini terena je očajan, iza polušpica beskoristan, a kao "mecala" neizdrživ. Posao koji je Tudor napravio do danas je izvanredan. On daje identitet, hrabrost, ubacuje klince poput Adžića i ide u napad jer želi pobjedu. To je nešto što Juve nije imao godinama. Tudor radi nevjerovatan posao i još mi se sviđa način na koji govori. Govori onako kako ja pričam u kafiću s prijateljima. Nije ga briga što su novinari prisutni, on kaže istinu. Za mene je posao koji radi Tudor jednostavno izvanredan", završio je Kasano.