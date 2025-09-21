Trener Juventusa Igor Tudor: Suđenje u Seriji A je sramotno!

Hrvatski trener Igor Tudor bjesnio je zbog sudije na meču Verone i Juventusa, u kojem tim Dušana Vlahovića i Filipa Kostića nije pobijedio.

Fudbaleri Juventusa kiksnuli su i remizirali (1:1) na gostovanju Veroni, a taj meč italijanskog prvenstva privukao je mnogo pažnje zbog nekoliko kontroverznih sudijskih odluka. Zbog svega što se desilo na terenu, nakon meča je izuzetno ljut bio hrvatski stručnjak Igor Tudor, koji posljednjih nekoliko mjeseci trenira ekipu za koju nastupaju Dušan Vlahović i Filip Kostić.

Verona je jedini gol na meču postigla nakon dosuđenog penala, a nigerijski napadač Gift Orban koji je bio precizan sa bijele tačke trebalo je da bude isključen zbog druge situacije. On je laktom u glavu udario Juventusovog fudbalera Federika Gatija.

"Penal koji je dosuđen je sramotan, kako možeš... Ako neko ne vidi loptu, šta treba da uradi? Ovakvi penali ne postoje. Samo ljudi koji nikada nisu igrali fudbal mogu to dosuditi. To je sramotno pravilo", rekao je Igor Tudor i dodao: "Bio sam odmah tamo, vidio sam to sam. Ako za to ne daš crveni, ne znam za šta daješ. Nije ga ni gledao... Ako to nije crveni, iskreno, to je sramota. Sramota. S VAR-om, danas, ove dvije odluke... Ne želim da tražim izgovore, ali utakmice se ovako odlučuju".

Gift Orban escaped with just a yellow card after a VAR review on this incident.

pic.twitter.com/D2uqZKeK2n — OJ (@_Omoruyi_)September 20, 2025

Svjestan je hrvatski stručnjak da ni njegova ekipa nije odigrala na dovoljno dobrom nivou. Među najlošijima je bio Dušan Vlahović, a Filip Kostić nije ni dobio priliku da nastupi na ovom meču.

"Puno smo uložili u ove tri utakmice, protiv Intera i Dortmunda, pa nam je danas falilo energije. Momci su dali sve, htjeli su da guraju, ali u nekim situacijama smo mogli biti bolji. Nisam ljut, imamo snage i slabosti, ne možeš svaku utakmicu pobijediti. Analiziraćemo sve kako treba. Moramo se prilagoditi. Žegrova još nije na svom maksimumu, ali oni koji su ušli su probali. Ubacili smo sve što smo imali u napadu, nismo uspjeli da prelomimo, ali pokušali smo", zaključio je Tudor.

Nakon četiri odigrana kola u italijanskom šampionatu, ekipa Juventusa ima deset osvojenih bodova. Trenutno je to dovoljno za prvo mjesto, ali Napoli može da ih prestigne ukoliko u svom četvrtom meču zabilježi pobjedu. Tim Antonija Kontea je na programu u ponedjeljak, kada će na svom terenu igrati protiv Pise. Ekipu Juventusa bi mogao da stigne i Kremoneze, koji je najprijatnije iznenađenje na početku nove sezone - a za to bi morali da savladaju Parmu.

