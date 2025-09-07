Srbin, koji je igrao za Juventus i Inter, prognozirao ishod Derbija Italije

Nekadašnji fudbaler Intera i Juventusa Vladimir Jugović očekuje uzbudljivu borbu u Derbiju Italije, analizirajući oba tima i otkrivajući kojeg od dvojice Tirama, Markusa ili Kefrena, bi odabrao.

Zbog reprezentativnih obaveza, italijanska Serija A trenutno pauzira, ali će biti nastavljena u subotu 13. septembra kada je zakazan Derbi Italije između Juventusa i Intera u Torinu.

"Ovo je utakmica koja najviše znači navijačima, ali, kao i uvijek, zavisi od trenutka u kojem se timovi nalaze“, rekao je penzionisani srpski vezista Vladimir Jugović, a prenijeli italijanski mediji.

"Inter ima priliku da se odmah oporavi nakon poraza od Udinezea, dok je za Juventus ovo idealna šansa da potvrdi snažan početak sezone", dodao je Srbin, koji dobro poznaje oba kluba za koje je igrao u karijeri.

Juve je jedan od samo četiri tima sa stoprocentnim učinkom nakon dva kola Serije A, zajedno sa Napolijem, Romom i iznenađujućim Kremonezeom.

"Igor Tudor je stigao u martu, uveo Juventus u Ligu šampiona i imao solidnu kampanju na klupskom Svjetskom prvenstvu, tako da se vidi da tim ima identitet, a svlačionica je u dobrim odnosima sa trenerom. Jedino što je važno u Juventusu je rezultat – to sam naučio u Torinu, kao i Igor. Kada nosiš taj dres, moraš da pobjeđuješ. Povratak (Glajsona) Bremera nije slučajan, jer je dobra odbrana prvi korak ka pobjedi, a njegova spremnost je kao veliko novo pojačanje".

Derbi Italije oduvijek je bio žestoko rivalstvo, koje se dodatno produbilo nakon skandala Kalčopoli 2006. godine.

"Pobjeda nad Interom vrijedi više od tri boda. To je pitanje samopouzdanja i entuzijazma, i potvrdilo bi pozitivne utiske iz prva dva kola. Ovo je test da se vidi može li Juventus zaista konkurisati za skudeto, iako je za sada Napoli favorit, jer je Antonio Konte pobjednik".

Inter je u junu imenovao Kristijana Kivua za trenera nakon što je Simone Inzagi otišao u Al-Hilal, ali prilagođavanje njegovom timu ide teže.

"Vjerujem u Bepea Marotu, koji je i dalje najbolji italijanski direktor, pa sam siguran da zna šta radi sa Kivuom“, uvjeren je Jugović.

Biće to i porodični okršaj, jer će se braća Tiram, Markus i Kefren, suočiti na terenu, a Jugović je odabrao fudbalera koji igra, kao što je i on, u sredini terena.

"Bio sam vezista, pa ću uvijek navijati za nekoga na mojoj poziciji. Takođe smatram da Teun Kopmajners zaslužuje još jednu šansu – nema smisla platiti toliko za igrača, a onda brzo odustati od njega, jer može postati idealan igrač za Tudora".

Kada je riječ o tome ko će biti odlučujući u Derbiju Italije, Jugović ukazuje na napad Juventusa.

"Mislim da Kenan Jildiz može da se istakne, čini se da ima dobar učinak na ovom meču. Dobro je što Juventus ima toliko talentovanih napadača, jer je konkurencija pozitivna u vrhunskim klubovima. U moje vrijeme imali smo Đanluku Vijalija, Fabricija Ravanelija, Mikelea Padovana, Alesandra Del Pjera, pa Kristijana Vjerija, Alena Bokšića... Mogućnost rotiranja napadača je velika prednost kada su danas primorani da rade više", istakao je Jugović, misleći očigledno na Dušana Vlahovića, koji je u prva dva kola ulazio s klupe i oba puta bio "čovjek odluke".

Jugović je karijeru počeo u Crvenoj zvezdi, s kojom je osvojio Ligu šampiona 1991. godine. Nastupao je za brojne evropske klubove, uključujući Juventus (1992–1995), gdje je osvojio Seriju A i Ligu šampiona 1996, i Inter (1997–1998). Igrao je i za Sampdoriju, Lacio, Atletiko Madrid i Monako, a za reprezentaciju Jugoslavije/Srbije i Crne Gore odigrao je 41 utakmicu uz tri postignuta gola.

