Navijači Kremonezea u transu - stigao Džejmi Vardi! (VIDEO)

Poslije 500 utakmica i 200 golova u dresu Lestera, Džejmi Vardi ima novu destinaciju.

Navijači Kremonezea uživaju sa prvim danima novog italijanskog prvenstva.

Njihovi ljubimci su u prva dva kola upisali isto toliko pobjeda (Milan 1:2, Sasuolo 3:2), a pred kraj prelaznog roka stiglo je i spektakularno pojačanje, u liku Džejmsa Vardija!

Nakon što je 13 godina proveo u Lesteru, sa kojim je prolazio od put od šampionske titule do ispadanja iz Premijer lige, engleski internacionalac stigao je sinoć na Apenine. Privatnim avionom je sletio na aerodrom "Milano Linate", gdje ga je dočekao veliki broj oduševljenih navijača tima iz Kremone, koji su "Povedi nas u Evropu, Džejmi Vardi, povedi nas u Evropu".

Pogledajte kako je izgledao doček Engleza, koji je u Italiju sletio sa klupskim šalom oko vrata:

Vardi je rođen u januaru 1987. godine, a prije dolaska u Lester 2012. godine branio je boje niželigaških klubova na Ostrvu – Stoksbridž Park Stilsa, Halifaks Tauna i Flitvud Tauna.

U dresu Lestera odigrao je tačno 500 utakmica i postigao 200 pogodaka. Ovog ponedjeljka obaviće sve neophodne ljekarske preglede i ukoliko sve bude bilo prema planu, staviće potpis na ugovor sa

