Šou Dušana Vlahovića i Filipa Kostića, Juventus slavi Srbe

Srpski reprezentativci Dušan Vlahović i Filip Kostić pokazali da su u sjajnoj formi pred reprezentativne izazove.

Izvor: Gandolfo/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dušan Vlahović postigao je gol za vođstvo Juventusa protiv Đenove u 2. kolu Serije A. Kasnije se ispostavilo da je bio i odlučujući u pobjedi "stare dame" 1:0. Srpski napadač je pogodio glavom nakon sjajno izvedenog kornera Filipa Kostića, bio je najviši u skoku i efektno je zatresao mrežu rivala glavom.

Vlahović je ušao u igu u drugom poluvremenu i samo nakon 10-ak minuta igre uspio da postigne gol. Da stvar bude bolja, učinio je to na poslije centaršuta saigrača iz reprezentacije.

Ovo svakako može da raduje selektora Srbije Dragana Stojkovića Piksija, pred utakmice protiv Letonije i Engleske u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje su na programu sljedeće nedjelje.